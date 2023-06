Bern (ots) -"Der Alaunstein ist eine natürliche Alternative zu herkömmlichen Deodorants. Heutzutage findet man ihn praktisch in jedem Geschäft, meistens als Stick. Allerdings variiert die Qualität von Marke zu Marke, manche Deo-Sticks sind eher undurchsichtig, während andere fast transparent sind. Verdan setzt jetzt einen neuen Standard, indem sie einen Reinheitsgrad festlegen."Der A+ Grad des Alaunsteins betritt den Markt der natürlichen Schönheitsprodukte und bietet eine Qualitätsreferenz für Alaun. Diese neue Bezeichnung des Alaunsteins soll den Liebhabern natürlicher Deodorants verdeutlichen, dass es verschiedene Qualitäten von Kalialaun gibt.Die Reinheit des Minerals - Ein Garant für EffizienzDer Kaliumalaun ist ein kristallines Mineral, dessen Reinheit von Natur aus variabel ist.Je reiner ein Kaliumalaunstein ist, desto transparenter und fester ist er wie ein Kristall. Im Gegensatz dazu wird der Stein durch Verunreinigungen undurchsichtig und brüchig.Der A+ Grad ist ein neues Qualitätsmerkmal, das bedeutet, dass der Alaun mit größter Sorgfalt aus einem reinen Mineral ausgewählt und geschnitten wurde.Reinheit wählenWenn Sie einen reinen Alaunstein mit dem Grad A+ wählen, können Sie mit Vertrauen von seinen mineralischen Eigenschaften und Vorteilen für die Haut profitieren. Die Reinheit des Alaunsteins gewährleistet, dass er nicht mit anderen Substanzen vermischt ist, die seine Wirksamkeit beeinträchtigen oder unerwünschte Reaktionen auf der Haut hervorrufen könnten.Vielfältige Vorteile für ein frisches Gefühl in der SommerzeitReiner Alaunstein bietet viele Vorteile für die Haut. Dank seiner natürlichen adstringierenden Eigenschaften hilft er, unerwünschte Körpergerüche zu verhindern und die Transpiration zu regulieren, ohne die Poren zu verstopfen. Seine weiche und glatte Textur beruhigt die Haut und bietet den ganzen Tag über ein Gefühl von Frische und Komfort.Über unsVerdan Mineral ist seit 1980 ein Importeur und Distributor von Alaun für die Kosmetikindustrie. Mit 42 Jahren Erfahrung ist Verdan Mineral weltweit für die außergewöhnliche Reinheit seines Alauns bekannt, insbesondere in Japan. Viele natürliche Kosmetikmarken integrieren bereits die Qualität des A+ Grad Alauns in ihre Produkte. Dieser reine Alaun ist auch als Kalunite bekannt.Pressekontakt:Francis Verdanwww.verdan.comTel.: +41 32.846.23.59info@verdan.comOriginal-Content von: Verdan Switzerland SARL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096069/100908520