Die brasilianische Fußballlegende Ronaldinho setzt auf Istanbul für die Haarpflege, da die Türkei weiterhin ihre langjährigen Stärken als eines der weltweit führenden Reiseziele für den Gesundheitstourismus ausbaut.

Ronaldinho, der angesehene brasilianischer Fußballer, der für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten und seine illustre Karriere bekannt ist, hat Istanbul aufgrund seines Haarpflegebedarfs besucht. Der legendäre Spieler, der für namhafte Vereine wie Paris Saint-Germain, Barcelona und Mailand gespielt hat und mit renommierten Auszeichnungen belohnt wurde, darunter der FIFA-Weltfußballer des Jahres und Ballon d'Or, entschied sich für das Know-how von Cosmedica einer führenden Haartransplantationsklinik in Istanbul.

Cosmedica Founder Dr Levent Acar chosen by Ronaldinho for Expert Hair Care (Photo: Business Wire)

Während seines Besuchs in der Klinik unterzog sich Ronaldinho verschiedenen Tests, um Bedenken rund um Haarausfall und Haarausdünnung anzugehen. Unter der Obhut von Cosmedicas Gründer Dr. Levent Acar erhielt die Fußball-Ikone einen personalisierten Behandlungsplan, der eine einzigartige Vitaminformel vorsah, welche die Haarwurzeln stärken und weiteren Haarausfall verhindern sollte. Außerdem beteiligte sich Ronaldinho freundlicherweise an den Dreharbeiten eines Werbespots für Cosmedica.

Ronaldinho drückte seine Zufriedenheit mit der Behandlung aus und berichtete seine Meinung über die Klinik: "Ich bin einfach nur begeistert von der außergewöhnlichen Organisation und dem engagierten Einsatz bei Cosmedica. Die Klinik bietet eine Menge an Optionen und das Fachwissen und die Liebe zum Detail haben meine Erwartungen übertroffen", so Ronaldinho.

Dr. Levent Acar betonte die Beziehung zwischen Ronaldinho und der Klinik und sagte: "Wir haben bereits zuvor eine erfolgreiche Haartransplantation für Ronaldinhos engen Freund, einen brasilianischen Fußballer in der deutschen Nationalmannschaft, durchgeführt. Dieses positive Ergebnis veranlasste Ronaldinho, Kontakt mit uns aufzunehmen. Zuvor hatten wir eine Haartransplantation für seinen Bruder Roberto durchgeführt, der sich nach früheren erfolglosen Versuchen an uns wandte."

Dr. Acar betonte außerdem die Bedeutung des Besuchs von Ronaldinho in der Türkei: "Das ist ein Beweis für den qualitativ hochwertigen Service und die außergewöhnlichen Ergebnisse, die wir bieten. Die Türkei hat sich zu einem Dreh- und Angelpunkt für den Medizintourismus entwickelt und zieht Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen an. Wir führen diesen Erfolg auf unsere starke medizinische Ethik, hervorragende Ergebnisse und glanzvollen Referenzen zurück. In der Türkei werden in der Hauptsaison täglich etwa 1000 Haartransplantationen durchgeführt, was dem Gesundheitswesen im Land einen erheblichen Mehrwert verschafft."

Dr. Acar betont ihr Engagement, in Sachen Medizin stets auf dem neusten Stand der Technik zu sein, und ihre Auszeichnung als eine Haartransplantationsklinik, die ihre eigenen medizinischen Geräte herstellt. Die Patienten schätzen die große Liebe zum Detail und setzen auf Cosmedica wegen des konsequenten Fokus auf alles rund um Haartransplantationen.

