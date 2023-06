Berlin (ots) -- Tomorrow University of Applied Science formt Change Maker von morgen im Bereich nachhaltiger und technologiebasierter Wirtschaft.- In einer Series-A Finanzierung, angeführt von Europas größtem EdTech-Fonds EduCapital, sichert sich Deutschlands erste akkreditierte remote-first Hochschule 9,3 Millionen Euro.Die Tomorrow University of Applied Sciences (kurz: Tomorrow University) gab heute den erfolgreichen Abschluss ihrer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 9,3 Mio. Euro (10 Millionen Dollar) bekannt - damit konnte sie sich seit 2021 insgesamt 13,8 Mio. Euro sichern. Die Runde wird von EduCapital, Europas größtem EdTech-Fonds, geleitet und von Investoren wie Sparkmind.vc (http://sparkmind.vc/), Redstone (https://redstone.vc/), Mediahuis Ventures (https://www.mediahuis.com/en/activities/mediahuis-ventures/), 4P Capital (https://www.4p.capital/) und Zanichelli Ventures (https://www.zanichelliventure.it/) sowie Angel-Investoren wie Ralf Reichert (https://www.linkedin.com/in/ralf-reichert-00b247/) und Daniel Jung (https://www.linkedin.com/in/daniel-jung-5b1198a8/) unterstützt. Diese bedeutende Investition fördert die Tomorrow University in ihrer Mission, eine globale Gemeinschaft von Business-Leadern und Branchenexperten aufzubauen, die sich der Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft widmen. Bis heute besteht die Community der Tomorrow University aus rund 400 Lernenden.Mit der Finanzierung sollen innovative Lehrtechnologien weiterentwickelt werden"Wir sind dankbar für die Unterstützung von EduCapital, da wir weiterhin die Bildungslandschaft revolutionieren wollen. Diese Investition ermöglicht es, unsere Mission zu beschleunigen, außergewöhnliche Lernerfahrungen anzubieten und die Unternehmer und Intrapreneure von morgen zu formen", sagte Christian Rebernik, Gründer und CEO der Tomorrow University of Applied Sciences.Die Finanzmittel werden für das Wachstum der Tomorrow University, die Erweiterung des Bildungsangebots, die Weiterentwicklung der technologischen Infrastruktur und die Ausweitung des operativen Geschäfts verwendet, um so der steigenden Nachfrage nach innovativer, zukunftsorientierter Bildung gerecht zu werden. Im Mai 2023 kündigte die Hochschule bereits einen neuen Masterstudiengang an, der im Herbst diesen Jahres startet: Der Impact MBA in Nachhaltigkeit, Innovation und Führung, der für Menschen konzipiert wurde, die ihre Karriere vorantreiben möchten und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft durch nachhaltiges Wirtschaften ausüben wollen.Grüne Kompetenzen immer gefragter - EdTechs bilden Führungskräfte von morgen ausDer globale EdTech-Markt wird sich von 2022 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,5 % entwickeln und bis 2025 einen Wert von 404 Milliarden US-Dollar (https://www.holoniq.com/notes/global-education-technology-market-to-reach-404b-by-2025) erreichen, was das steigende Interesse an neuen Technologien und Online-Bildung widerspiegelt. Da das Jahr 2030 mit dem Klimazielplan (https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_en) der Europäischen Union und der Agenda für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (https://sdgs.un.org/2030agenda) zusammenfällt, steigt die Nachfrage nach Talenten, die ein spezifisches Fachwissen haben, rasant an. Dieses Fachwissen ist erforderlich, um die globalen Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Überraschenderweise verfügen derzeit nur 13 % der Arbeitskräfte (https://economicgraph.linkedin.com/content/dam/me/economicgraph/en-us/global-green-skills-report/global-green-skills-report-pdf/li-green-economy-report-2022.pdf) über diese wesentlichen Fähigkeiten.Angesichts dieser tiefgreifenden Veränderungen ergreift die Tomorrow University die Chance, EdTech als Katalysator für Transformation zu nutzen. Dr. Thomas Funke, Mitbegründer und Präsident der ToU, erklärt: "Jetzt ist es an der Zeit, aus dem exponentiellen Wachstum des EdTech-Marktes Kapital zu schlagen und sein Potenzial zu nutzen, um den radikalen Wandel voranzutreiben, nach dem sich unsere Gesellschaft so dringend sehnt."EduCapital, bekannt für umfassende Expertise im EdTech-Sektor, freut sich, die Tomorrow University auf ihrer transformativen Reise zu unterstützen. "Wir fühlen uns geehrt, mit unserer Investition die wichtige Arbeit der Tomorrow University zu fördern und die Transformation hin zu einer besseren Zukunft voranzutreiben", sagt Marie Geneste von EduCapital. "Ihr zweckorientierter Ansatz für Bildung deckt sich nahtlos mit unserer Vision, eine bessere Welt durch innovative Bildung zu schaffen. Gemeinsam wollen wir Bildung neu definieren und das Wachstum zukünftiger Fach- und Führungskräfte fördern."Die jüngste Finanzierungsrunde der Tomorrow University wurde auch von den Business Angels Nikolaus D. Bayer (https://www.linkedin.com/in/nikolausbayer/), Lin Deutschmann, (https://www.linkedin.com/in/lin-gong-deutschmann/) Thomas Maidorfer (https://www.linkedin.com/in/thomas-maidorfer-34965b4/), Verena Pausder (https://www.linkedin.com/in/verenapausder/) sowie von Mario Barosevcic (https://www.linkedin.com/in/mario-barosevcic/) und Jan Lynn-Matern (https://www.linkedin.com/search/results/all/?fetchDeterministicClustersOnly=true&heroEntityKey=urn%3Ali%3Afsd_profile%3AACoAAAROWCgBous1r-GRlq6Zz_0Jr-MyBvM0kLY&keywords=jan%20lynn-matern&origin=RICH_QUERY_SUGGESTION&position=6&searchId=b8cfdb9e-0802-44cd-b530-b59247c7d57a&sid=C~R) von Emerge Education (https://emerge.education/) unterstützt.Mehr Informationen über die Tomorrow University of Applied Sciences finden Sie unter https://tomorrow.university (https://tomorrow.university) oder folgen Sie ihrer Mission und Geschichte auf LinkedIn (https://de.linkedin.com/school/tomorrowuniversity/), Instagram (https://www.instagram.com/tomorrow.university) und YouTube (https://www.youtube.com/@tomorrowuniversity).Das Pressekit mit Bildmaterial finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1Fx3igwoYDwcG5hbWTGztPwo2pHc_Brd5).Über die Tomorrow University of Applied SciencesDie ToU wurde 2021 gegründet und bietet ein smartes Fernstudium, das von erfahrenen Unternehmer:innen, hochkarätigen Akademiker:innen und Fachexpert:innen konzipiert wird. Der einzigartige Einsatz immersiver Lerntechnologien in den Lehrplänen der ToU ermöglicht den Studierenden, ihr Studium auf spezifische Kompetenzen zuzuschneiden und sie auf ihrem gewählten Karriereweg zum Erfolg zu führen. Neben dem Impact MBA bietet die ToU weitere Studiengänge und Zertifizierungen an, darunter Bachelor-Abschlüsse in verantwortungsbewusstem Entrepreneurship, künstlicher Intelligenz & nachhaltigen Technologien, einen dualen Master-Abschluss in Nachhaltigkeit, Entrepreneurship und Technologie gemeinsam mit der Wirtschaftsuniversität Wien sowie verschiedene Zertifikatsprogramme. Durch die Ausbildung der Entscheider:innen von morgen leistet die ToU einen erheblichen Beitrag, den Übergang zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu beschleunigen.Über EduCapital:EduCapital wurde 2017 von Marie-Christine Levet, Internetpionierin, und Litzie Maarek, Investmentprofi, gegründet und ist der erste und größte europäische Impact-Investment-Fonds, der sich auf Edtech und die Zukunft der Arbeit konzentriert. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 200 Millionen Euro investiert EduCapital von der Startphase bis zur Serie B in europäische Unternehmen, die in den Bereichen Bildung und Zukunft der Arbeit innovativ tätig sind. EduCapital ist ein Fonds mit Impact-Label (Artikel 9) und hat eine eigene Methodik zur Messung der Auswirkungen seiner Unternehmen eingeführt. EduCapital hat es sich zum Ziel gesetzt, durch die Bereitstellung von finanzieller Unterstützung, Fachwissen und Know-how europäische Vorreiter in den Bereichen Bildung und Zukunft der Arbeit hervorzubringen. EduCapital hat in 30 innovative Unternehmen investiert, darunter Lunii, 360Learning, LiveMentor, Labster, Preply, Chance und Knowunity.Mehr Informationen finden Sie unter https://www.educapitalvc.com/ (https://www.educapitalvc.com/) oder folgen Sie ihrem Weg auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/educapital_vc/), Twitter (https://twitter.com/Educapital_vc) und Medium (https://medium.com/e-d-volution).Pressekontakt:Christina Gaither | press@tomorrow.university | +34 670 47 53 97Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49.17674717519Pia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +491733702649Original-Content von: Tomorrow University of Applied Sciences, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160275/5538511