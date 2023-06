DJ PTA-News: Montana Aerospace AG: Montana Aerospace liefert erfolgreich neue Strukturbaugruppen für die Airbus-A320 Familie an Airbus Atlantic aus

Reinach (pta/20.06.2023/09:30) - Montana Aerospace hat erfolgreich die Serienproduktion der neuen Produktlinie "Section 11 Floor Grid" für Airbus Atlantic aufgenommen. Dabei handelt es sich um komplexe Strukturbaugruppen, die im vorderen Rumpfabschnitt des Airbus A320 installiert werden. Montana Aerospace garantiert mit dem One-Stop-Shop-Konzept eine Verschlankung der Lieferkette, kürzere Lieferzeiten und eine Reduzierung der CO2-Emissionen durch optimierte Prozesse.

Montana Aerospace ist Partner der weltweit erfolgreichsten Luft- und Raumfahrt-unternehmen. Im neuen Werk der Montana Aerospace Aerostructures Divsion Universal Alloy Corporation (UAC)Europe im rumänischen Baia Mare, das 2019 den Betrieb aufgenommen hat, werden die komplexen Baugruppen für Airbus Atlantic gefertigt.

"Das Multi-Sourcing unserer Schlüsselkomponenten für die A320 Familie ist eine der zentralen Strategien von Airbus Atlantic, um den Hochlauf dieses bedeutenden Programms abzusichern. Wir sind erfreut, dass wir Montana Aerospace als einen unserer maßgeblichen strategischen Partner gewonnen haben und blicken erwartungsvoll auf unseren gemeinsamen Erfolg in dieser neuen Kooperation", sagte José-Maria Trujillano, Chief Procurement Officer, Airbus Atlantic.

Die "Section 11 Floor Grids" (Bodengitter) für den Airbus A320, die die Kabine strukturell tragen und das Gewicht von Passagieren, Fracht und anderer Ausrüstung auf die Flugzeugstruktur verteilen, bestehen aus 360 Einzelteilen, 150 Teilbaugruppen und über 6.500 Standardteilen. Die Montage der Bodengitter erfolgt vollständig manuell an verschiedenen Arbeitsstationen und auf speziell entwickelten Montagevorrichtungen.

"Für das neue Airbus-Atlantic-Projekt werden mehr als 70 Prozent der Produktion - von der Legierungsherstellung über die Bearbeitung der Komponenten bis hin zur Oberflächenbehandlung und Montage - in unserem Werk in Rumänien durchgeführt. Wir haben weltweit - in den USA, Europa und Asien - One-Stop-Shops für die Luftfahrtindustrie eingerichtet, um die Lieferkette für unsere Kunden zu optimieren und ihren Beschaffungs-prozess zu vereinfachen. Mit dem zusätzlichen Nebeneffekt, dass wir deutlich kürzere Lieferzeiten anbieten können und durch die Produktion an einem Standort ebenfalls CO2-Emissionen durch kürzere Lieferwege einsparen", betonte Kai Arndt, Co-CEO der Montana Aerospace AG. Bei dem Vertrag mit Airbus Atlantic handelt es sich um eine langfristige Vereinbarung über mehrere Jahre.

Die Montana Aerospace AG ist ein weltweit führendes Unternehmen mit hochmodernen Produktionsstätten das die täglichen Herausforderungen der Produktion meistert und gleichzeitig eine erstklassige Liefer- und Qualitätsleistung erbringt. Mit der Investition in Rumänien unterstreicht Montana Aerospace sein Engagement für eine lokale Beschaffungsstrategie. Durch diesen strategischen Schritt werden die Transportwege minimiert, was zu einer deutlichen Reduzierung der CO2-Emissionen führt. Damit unterstützt Montana Aerospace seine Kunden wirkungsvoll bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele. Darüber hinaus plant und sichert Montana Aerospace als Zulieferer von Flugzeugstrukturen sorgfältig die zukünftigen Hochlaufpläne ihrer Kunden aktiv und lässt dabei kein Detail unbeachtet.

Über Montana Aerospace AG Die Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit globalen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 6.700 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 22 Standorten auf vier Kontinenten in der Konzeption, Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Technologien auf Basis von Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Zukunftssektoren Luftfahrt, E-Mobilität und Energie zum Einsatz kommen.

