Am deutschen Aktienmarkt geht es auch am Dienstag mit den Kursen nach unten. Von schlechter Stimmung oder gar Panik ist aber weit und breit nichts zu spüren. In der Chemiebranche ist die Lage etwas anders gepolt, nachdem Lanxess eine Gewinnwarnung ausgesprochen hat. Darüber hinaus stehen Airbus, Deutsche Post, Heidelberg Materials und Sartorius im Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...