Seit rund sechs Wochen sind die Ölpreise in einer Seitwärtsbewegung gefangen. Die jüngsten News seitens mehrerer Opec-Mitglieder sorgten zwar kurzfristig für Volatilität, doch übergeordnet neutralisieren sie lediglich die schwächelnde US-Konjunktur sowie das, schleppender als erwartet, anlaufende China-Reopening.Während die Vereinigten Staaten vor allem unter den hohen Zinsen der US-Notenbank Fed leiden, kommt die Erholung in China nach der Corona-Öffnung nicht in Schwung. Das zeigen die jüngsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...