Nürnberg (ots) -In den letzten Tagen und Wochen konnten sich NORMA Kundinnen und Kunden bereits über viele Preissenkungen bei Molkereiprodukten und Tiefkühlfischspezialitäten freuen. Nun folgen praktische Haushaltshelfer wie Gefrierbeutel, Frischhaltefolie und Müllbeutel, welche ab heute um bis zu 17 Prozent günstiger sind.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):MULTITEC Müllbeutel, sort., 20 / 30 Stück, 50 l / 25 lBislang: 0,75 EURJetzt: 0,65 EURMULTITEC Frischhaltefolie, 75 mBislang: 1,35 EURJetzt: 1,25 EURMULTITEC Gefrierbeutel mit Zip-Verschluss, 15/20 Stück, 3 l / 1 lBislang: 1,95 EURJetzt: 1,65 EURMULTITEC Gefrierbeutel, 75 Stück / 100 StückBislang: 1,75 EURJetzt: 1,45 EURMULTITEC Aluminium-Folie, 30 mBislang: 2,15 EURJetzt: 1,95 EURFJORDKRONE Fischstäbchen, 450 gJetzt: 2,79 EURFJORDKRONE Backfischstäbchen, 405 gJetzt: 2,79 EURFJORDKRONE Schlemmerfilet sort., 400 gJetzt: 2,79 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5538561