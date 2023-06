Berlin (ots) -Trotz der digitalen Fortschritte und der Präsenz von künstlicher Intelligenz wie ChatGPT war der Bedarf an menschlichen Textern noch nie so hoch wie heute. Unternehmen benötigen durch immer mehr Online-Marketing kreative und qualitativ hochwertige E-Mails, Website-Texte und Social-Media-Beiträge, wodurch sich für Freelancer eine lukrative Einnahmequelle auftut. Selbst Menschen, die ChatGPT die richtigen Texte entlocken können, sind gefragt."Eine KI allein kann einen kompetenten Schreiber nicht ersetzen - daher gehen die Preise, die fähige Texter gerade bezahlt bekommen sogar deutlich nach oben", sagt Philipp Follmer. Der erfahrene Copywriter weiß aus eigener Erfahrung, wie sich der Markt aktuell entwickelt. Nachfolgend verrät er, wie man sich jetzt als Freelancer einen lukrativen Zusatzverdienst aufbaut.Wieso sind Texte mit persönlicher Note wichtiger als je zuvor?Digitalisierung, Automatisierung, Dezentralisierung - wir alle haben täglich mit Computern, Apps und Programmen zu tun. In vielen Fällen sind diese Programme hilfreich, bieten Orientierung und sparen Zeit. Doch sie lassen Inhalte häufig seelenlos und austauschbar erscheinen. Denn all die ausgefeilte Technik kann den wichtigsten Aspekt des heutigen Marketings nicht ersetzen: Vertrauen. Um Kunden zu gewinnen, müssen Unternehmen das Vertrauen der Konsumenten gewinnen. Dieses Vertrauen entsteht immer nur auf einer menschlichen Ebene - z.B. durch eine persönliche Geschichte. Denn wenn ein Unternehmen nicht durch komplett-einzigartige Innovation überzeugen kann, dann kann es nur über einen extrem niedrigen Preis oder durch aufgebautes Vertrauen überzeugen. Aber was bewegt Kunden letztendlich, zu vertrauen und sich somit für bestimmte Unternehmen zu entscheiden?Es sind Geschichten. Von Menschen mit ihren individuellen Erlebnissen, denn diese wecken Emotionen. Häufig sind es die Geschichten der Unternehmensgründer, die sich dann als Personenmarke in die Öffentlichkeit begeben. Sich so als Marke zu etablieren, gelingt nicht nur Global Playern wie Elon Musk oder Richard Branson. Formate wie "Die Höhle der Löwen" zeigen: Unternehmer, die mit ihrer persönlichen Story und ihrem Gesicht für ihre Produkte stehen, tragen wesentlich zu ihrem eigenen Erfolg bei. Auch immer mehr Berater, Coaches und Trainer nutzen dieses Erfolgsrezept. Zahlreiche Unternehmen verdienen Millionenbeträge, einfach nur weil sie durch Persönlichkeit und Individualität überzeugenCopywriter als unersetzliche Schnittstelle zwischen Unternehmen und KundenDiese Persönlichkeit tragen die Unternehmen nach außen durch: E-Mails, Flyer, Website-Texte, Beiträge auf den sozialen Medien, Broschüren - aber durch ihre Slogans und Video-Skripte. Natürlich ist es naheliegend, all diese Texte durch künstliche Intelligenz schreiben zu lassen. Programme wie ChatGPT können bisher aber nur Texte aus der Retorte liefern. Die Stärke dieser Programme liegt darin, schnell Texte zu erstellen, die aber alle austauschbar und ähnlich klingen. Die Stärke erfahrener Copywriter liegt darin, Texte zu liefern, die allgemeingültige verkaufspsychologische Aspekte mit der individuellen und unverwechselbaren Geschichte eines Unternehmens verbinden. Texter bilden für Unternehmen ein Sprachrohr, das die passenden Kunden gezielt anspricht.Händler, Dienstleister, Konzerne - alle suchen TexterCopywriter verfügen über eine große Bandbreite, um Kunden da abzuholen, wo sie stehen. E-Mails, Social-Media-Beiträge, Website-Content, Zeitungsartikel, Flyer - alle wichtigen Formate basieren auf dem geschriebenen Wort. Doch nicht nur die Vielfalt der Formate ist wichtig, sondern vor allem der Stil der Texte.Seit Unternehmen das erkannt haben, suchen sie händeringend einfühlsame Texterinnen und Texter, die mit Erfahrung und Kompetenz individuelle Texte anfertigen. Die Onlinebranche boomt wie nie zuvor. Online-Shops, Online-Akademien, lokale Handwerker und Weltkonzerne - alle brauchen Texte. Wer jetzt als Copywriter in den Markt einsteigt, kann sich also auf eine gute Auftragslage verlassen.Über Philipp Follmer:Philipp Follmer ist einer der erfolgreichsten Copywriter Europas und Gründer der Freedom Writer Academy. Diese Online-Ausbildung zeigt Menschen, wie sie sich als Quereinsteiger durch das Schreiben von Texten in wenigen Monaten ein erfolgreiches Business aufbauen und ihren Traum vom freien und selbstbestimmten Leben verwirklichen können. Er selbst lebt von seiner Tätigkeit als Copywriter bereits seit über sechs Jahren selbstbestimmt und ortsunabhängig. Die Teilnehmer lernen in seiner Academy nicht nur die Fähigkeiten des Copywritings, sondern auch, wie sie planbar Kunden gewinnen und ihr Business langfristig führen können.