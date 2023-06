Die historisch günstigen relativen Bewertungen von US Small & Mid Caps können einen potenziellen Puffer gegen künftige Ungewissheit bieten. Gleichzeitig ermöglichen sie Anlegern, sich für ein sich erholendes Umfeld zu positionieren. So bewerten die Experten des Portfolio Construction Teams (PCS) von Janus Henderson Investors die derzeitige Marktsituation für Nebenwerte am US-amerikanischen Aktienmarkt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...