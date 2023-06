Wienerberger errichtet im Werk Uttendorf die nachhaltigste Ziegelproduktion innerhalb der Gruppe. Nach langjähriger Zusammenarbeit mit dem AIT Austrian Institute of Technology startet nun das NEFI-Projekt "GreenBricks", Mit dem Projekt "GreenBricks" und dem Einbau eines industriellen Elektroofens macht sich Wienerberger gemeinsam mit dem AIT an die Dekarbonisierung der Ziegelproduktion. Im Projekt "GreenBricks" entwickeln die AIT-Experten ein Gesamtkonzept für die Energieeffizienz im Trockner, im Brenner und für die Wärmepumpe. Die Berechnungen werden in einem digitalen Zwilling simuliert und für den Standort optimiert. Das Ziel ist ein optimiertes Konzept für diesen neuartigen, hocheffizienten, Hochtemperatur-Tunnelofen ....

