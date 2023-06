Berlin (ots) -Die Gleichstellung der Geschlechter voranbringen: Mit diesem Auftrag ist die Bundesstiftung Gleichstellung vor gut zwei Jahren an den Start gegangen. Doch was ist zu tun, damit die Entwicklung hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit hierzulande tatsächlich an Geschwindigkeit gewinnt? Und welche erfolgreichen gleichstellungspolitischen Initiativen, Projekte und Bündnisse existieren bereits auf lokaler oder regionaler Ebene? Diesen und weiteren Fragen geht die Bundesstiftung Gleichstellung nach und begibt sich auf eine Reise durch alle 16 Bundesländer.Lisi Maier, Direktorin der Bundesstiftung: "Mit unserer Veranstaltungsreihe "Bundesstiftung Gleichstellung on Tour" wollen wir an vielen unterschiedlichen Orten in Deutschland präsent sein. Dabei werden wir als Stiftung über aktuelle gleichstellungspolitische Themen ins Gespräch kommen, mit Akteur*innen vor Ort kooperieren und Ideen aufnehmen. Ich freue mich darauf, Gleichstellungspolitik gemeinsam mit den Mitgliedern unseres Stiftungsrats auf Touren zu bringen."Zum Tourauftakt lädt die Bundesstiftung zusammen mit dem Förderverein der Clara-Zetkin-Gedenkstätte Birkenwerder Interessierte zum ehemaligen Wohnort Clara Zetkins ein. Inspiriert von Leben und Wirken der Initiatorin des deutschen Frauentags, steht der Gesprächsabend am 27. Juni ab 17:30 Uhr unter dem Motto "Frauen in der Politik - Netzwerke, Vorbilder, Rahmenbedingungen". Ariane Fäscher (MdB, SPD und Mitglied des Stiftungsrates), Manuela Dörnenburg (Gleichstellungsbeauftragte des Landes Brandenburg) und Lisi Maier (Direktorin der Bundesstiftung Gleichstellung) diskutieren, welche Vorbilder und welche Rahmenbedingungen es für mehr Frauen in Parlamenten braucht und welche Regelungen oder Netzwerke Frauen unterstützen können, um Politik erfolgreich zu gestalten. Eingeleitet wird die Veranstaltung durch eine biografische Inszenierung mit Claudia von Gélieu (Politikwissenschaftlerin und Publizistin - FRAUENTOUREN).BSGonTourDie Veranstaltung bildet den Auftakt zur Reihe "Bundesstiftung Gleichstellung on Tour", die von 2023 bis 2025 in allen Bundesländern Station machen wird. Zusammen mit Mitgliedern des Stiftungsrates, Gleichstellungsbeauftragten und -organisationen vor Ort oder weiteren Kooperationspartner*innen laden verschiedene Formate zum Austausch über politische, historische und alltäglich erfahrbare gleichstellungspolitische Themen ein.Über die Bundesstiftung GleichstellungIm Mai 2021 wurde das Gesetz zur Errichtung der Bundesstiftung Gleichstellung als rechtsfähige bundesunmittelbare Stiftung des öffentlichen Rechts im Deutschen Bundestag verabschiedet. Die Stiftung stärkt und fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland. Sie bündelt Kompetenzen in der Gleichstellungspolitik und trägt gemeinsam mit Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik dazu bei, die Gleichberechtigung der Geschlechter effektiver durchzusetzen und bestehende Nachteile aus dem Weg zu räumen. Ihre Aufgabe ist es, Informationen bereitzustellen, die Praxis zu stärken und die Entwicklung neuer Ideen für Geschlechtergerechtigkeit zu unterstützen. Sie soll darüber hinaus ein "Offenes Haus der Gleichstellung" sein, in dem sich gleichstellungspolitische Initiativen vernetzen und arbeiten können.Pressekontakt:Bundesstiftung GleichstellungPresse, Kommunikation und VeranstaltungenKarl-Liebknecht-Str. 3410178 BerlinTel.: +49 30 994 0570-24Mail: presse@bundesstiftung-gleichstellung.dewww.bundesstiftung-gleichstellung.deOriginal-Content von: Bundesstiftung Gleichstellung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167012/5538623