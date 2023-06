Siemens Energy verkauft Anteile eines Tochterunternehmens von Siemens Gamesa. Continental trennt sich von Werk in Russland und vom großen Teil des Russland-Geschäfts. Adidas plant den Verkauf der Yeezy-Restbestände für einen guten Zweck.Siemens Energy (DE000ENER6Y0) plant den Verkauf der Anteile von Siemens Gamesa an dem Windturbinen-Produzenten Windar Renovables. Käufer soll die britische Bridgepoint Gruppe sein. Damit trennt sich Siemens Energy von einem weiteren operativen Schwachpunkt des Kerngeschäfts. Anhaltende Probleme in den Lieferketten und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...