Die Aktien von Rheinmetall sind im Bereich des 50er-EMA im Tageschart nach unten abgeprallt und haben einen Rücklauf gestartet. Dabei wurde wie erwartet der 10er-EMA angelaufen und verteidigt. Und damit ein kurzfristiges bullisches Signal geliefert. Diese bullische Signal wurde am heutigen Dienstag bestätigt. Es könnte nun noch zunächst ein Rücklauf bis in den Bereich von 252 Euro erfolgen, wo der 50er-EMA und der 10er-EMA notieren. In der Folge ...

