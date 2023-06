Das Währungspaar EUR/USD ist nach dem Verlaufshoch am Freitag bei 1,097 USD zurückgekommen und am Vortag mit einer bärischen Tageskerze bei 1,092 USD aus dem Handel gegangen. Diese bärische Vortageskerze wurde am heutigen Dienstag bisher aber nicht bestätigt. EUR/USD zieht direkt wieder hoch und zeigt sich aktuell bei 1,093 USD höher. EUR/USD könnte nun direkt vor einem weiteren Hochlauf stehen und das Verlaufshoch vom Freitag bei 1,097 USD nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...