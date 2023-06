DJ PTA-News: QLUPOD AG: Marketing & Sales.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Herisau (pta/20.06.2023/10:30) - Aufgrund des enormen Potenzials der QluPod AG im Bereich der Telemedizin ernennt der Aufsichtsrat den britischen Unternehmensberater und ehemaligen Parlamentsabgeordneten Aidan Burley zum Verantwortlichen für den Bereich Marketing & Sales. Verwaltungsratspräsident Stephen Dando, betont: "Das Unternehmen steht mit dem für das dritte Quartal 2023 geplante Rollout für unseren QluPod und der entsprechenden Applikationen vor einem wichtigen Meilenstein. Wir sind glücklich, dass wir Herrn Aidan Burley als Verantwortlichen für die operative Tätigkeit im Bereich Marketing & Sales gewinnen konnten."

QluPod AG: HealthTech Start-up-Unternehmen mit hervorragenden Zukunftsaussichten

Die in Herisau im Schweizer Kanton Appenzell Ausserrhoden ansässige QluPod AG vertreibt ein einzigartiges tragbares Gesundheitsüberwachungsgerät für sechs Vitalwerte und programmiert dafür entsprechende Applikationen und Software. Die Patienten können Blutdruck, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Körpertemperatur und Blutzucker bequem zu Hause messen oder ein EKG aufnehmen. Die Daten können dabei auf Wunsch per App an den behandelnden Arzt oder den medizinischen Betreuer zur Analyse oder für die Überwachung gesandt werden. Dieser Bereich der Telemedizin ist die Medizin der Zukunft und bietet Unternehmen wie der QluPod AG enormes Wachstumspotenzial.

Zukunftsmarkt Telemedizin: Aidan Burley übernimmt die Führung im Marketing & Sales

Um der wachsenden Nachfrage adäquat begegnen zu können, hat der Vorstand beschlossen, das Marketing- und Vertriebsteam mit Aidan Burley entscheidend zu verstärken, der sich ausschließlich um diesen operativen Aufgabenbereich kümmern wird. Mit Aidan Burley konnte die QluPod AG einen erfahrenen Unternehmensberater und erfolgreichen Unternehmer aus der IT-Branche und dem E-Commerce im Gesundheitsbereich gewinnen. Aidan Burley hat zuvor mit dem NHS zusammengearbeitet, um strategisch ausgerichtete Programme für Geschäftsveränderungen zur Unterstützung der Einführung neuer NHS-Daten und IT-Systeme im Rahmen des Nationalen IT-Programms zu entwickeln und umzusetzen. Außerdem war er an der Entwicklung des NHS 111 Telefondienstes als Alternative zu 999 beteiligt. Während seiner Zeit als Mitglied des britischen Parlaments war Aidan Burley unter anderem dafür verantwortlich, sein örtliches Krankenhaus vor der geplanten Schließung zu bewahren, indem er mit hochrangigen Gesundheitsministern, einschließlich des Gesundheitsministers, zusammenarbeitete, um Wege zu finden, andere Dienstleistungen vom Krankenhaus in Cannock aus zu erbringen. Aufgrund seiner Erfahrungen ist Aidan Burley sicher, dass die Telemedizin ein Bereich mit großem Wachstumspotenzial ist. "Die Telemedizinbranche ist in den letzten drei Jahren um mehr als 2.000% gewachsen und doch stehen wir noch am Anfang eines enormen Wachstums", erklärt er. Das zeigt sich auch daran, dass das EU-Parlament entsprechende Maßnahmen zur Stärkung der Telemedizin ergreift. Auch die Versicherungsgesellschaften müssen reagieren, um die Kosten im Gesundheitssektor zu senken. Die QluPod AG ist mit ihrem mobilen Gesundheitsüberwachungsgerät bereit für diesen Wachstumsmarkt.

Über die QluPod AG: Die QluPod AG ist ein Start-Up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu gestalten. Mit dem QluPod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.

(Ende)

Aussender: QLUPOD AG Adresse: Industriestrasse 28, 9100 Herisau Land: Schweiz Ansprechpartner: IR@qlupod Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: ir@qlupod.com Website: qlupod.com

ISIN(s): CH1222316429 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2023 04:30 ET (08:30 GMT)