Ab 2025 will Volkswagen einen Stromer für unter 25.000 Euro auf den Markt bringen. Das ist wichtig, da gerade im Billig-Segment über den Marktanteil bei E-Autos entschieden wird. Um zu diesem Preis gewinnbringend zu verkaufen, müssen allerdings die Kosten deutlich fallen. VW könnte diesbezüglich nun einen großen Schritt gemacht haben.Wie VW-Technikvorstand Thomas Schmall am Freitag in einem Mediengespräch mitteilte, ist der Batterietochter PowerCo ein Durchbruch in der Batterietechnologie gelungen. ...

