JAGEL (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) informieren sich mit einem Besuch bei der Luftwaffe über das Großmanöver "Air Defender 2023". Sie trafen am Dienstag auf dem Luftwaffenstandort Schleswig-Jagel in Schleswig-Holstein ein. Dort sahen sie sich das Training und die Waffensysteme an und sprachen mit Soldaten. An der Übung nehmen noch bis Freitag (23. Juni) unter deutscher Führung 25 Nationen mit 250 Flugzeugen und 10 000 Soldaten teil.

"Air Defender 2023" ist die bislang größte Verlegungsübung von Luftstreitkräften seit Gründung der Nato. Mit einem fiktiven Szenario wird im Luftraum über Deutschland trainiert, wie das westliche Verteidigungsbündnis auf den Angriff eines östlichen Bündnisses reagiert und dabei bereits vom Gegner besetzte Gebiete zurückerobert.