LE BOURGET (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat einen Auftrag von den Philippinen an Land gezogen. Die Fluggesellschaft Philippine Airlines bestellt neun Großraumjets in der Langversion A350-1000, wie beide Seiten am Dienstag auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris mitteilten. Die Gesellschaft wolle die Maschinen auf ihren längsten Flügen etwa an die US-Ostküste einsetzen, sagte deren Präsident und Chef des Tagesgeschäfts, Stanley Ng, vor Journalisten auf der Air Show. Die Auslieferungen sollten in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 beginnen.

In der Flotte von Philippine Airlines lösen die Jets nach und nach die Boeing-Langstreckenjets vom Typ 777-300ER ab. In einigen Jahren werde Philippine Airlines nur noch Airbus-Maschinen betreiben, sagte Ng. Die Gesellschaft hat bereits zwei Exemplare des Airbus A350 in der Standardversion -900 sowie die ältere A330 und Mittelstreckenjets aus der A320-Familie in der Flotte./stw/tih