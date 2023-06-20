FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.06.2023 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 53 (49) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS FOCUSRITE PRICE TARGET TO 700 (1100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES B&M PRICE TARGET TO 640 (525) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 145 (150) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NEXT PRICE TARGET TO 6400 (6100) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 7750 (7550) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 320 (300) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 4000 (4500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 400 (450) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES OCADO ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - RBC RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2300 (2250) PENCE - 'OUTPERFORM' - REDBURN STARTS HAYS WITH 'BUY' - UBS CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 895 (1010) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6850 (6550) PENCE - 'NEUTRAL'
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