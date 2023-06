Guillermo Felices, Global Investment Strategist bei PGIM Fixed Income, kommentiert die bevorstehende Sitzung des Monetary Policy Committees (MPC) der Bank of England (BoE) am 22. Juni: In der Presse wurde am Wochenende viel über den Anstieg der Gilt-Renditen und die Chancen berichtet, die sich Anlegern jetzt bieten, da die Renditen am vorderen Ende fast 5,0% erreichen. Auch wenn es verlockend ist, ...

