Saarbrücken (ots) -- 55 Prozent der Sechs- bis Neunjährigen kaufen von ihrem Taschengeld hauptsächlich Spielzeug und Spiele.Bunte Verpackungen, die Spaß versprechen und an jeder Ecke gibt es etwas Neues zu entdecken: Spielzeugläden ziehen Kinder magisch an. Kein Wunder, dass 55 Prozent der Sechs- bis Neunjährigen, die Taschengeld erhalten, dieses laut ihren Eltern hauptsächlich für Spielzeug und Spiele ausgeben. Das ergab eine aktuelle forsa-Umfrage[1] im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Auch Süßigkeiten und Snacks stehen bei den Grundschülern oben auf der Liste der Taschengeldausgaben (35 Prozent). Knapp ein Viertel (24 Prozent) der Kinder spart schon für größere Anschaffungen. Bücher und Zeitschriften kaufen sich 23 Prozent. Und neun Prozent geben ihr Geld nicht für sich selbst aus, sondern für Geschenke an Familie und Freunde.[1] Repräsentative Befragung "Taschengeld" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Im April und Mai 2023 wurden in Deutschland 502 Eltern von Kindern zwischen sechs und neun Jahren befragt. Die Fehlertoleranz der ermittelten Ergebnisse liegt bei +/- 4 Prozentpunkten.