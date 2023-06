Winnenden (ots) -Die Hochdruckreiniger der Klasse K 5 von Kärcher reinigen besonders effizient. Das ist das Ergebnis eines im April durchgeführten Labortests der unabhängigen SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH. Im Vergleich mit vier Wettbewerbsprodukten zeigten die Geräte von Kärcher den breitesten und somit effizientesten Reinigungsstrahl*. Dabei wurden Hochdruckreiniger mit gleichen oder höheren Angaben für den maximalen Wasserdruck verglichen."Kärcher Hochdruckreiniger haben ihre Wurzeln im professionellen Anwendungsbereich", erklärt Imre Sabo, Product Management Pressure Washers, und ergänzt: "Private Anwender profitieren von unserer jahrzehntelangen Erfahrung und beständigen Innovationen. Hinsichtlich Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Anwendungsfreundlichkeit und Design setzen unsere Geräte den Maßstab."Für den Labortest hat das Prüfinstitut eingefärbte Platten verwendet, die mit der Rotordüse abgestrahlt wurden. Anschließend wurde die Effizienz des Reinigungsstrahls anhand der Breite der Reinigungsspur ermittelt.Die Modelle der Klasse K 5 sind für anspruchsvolle Einsätze konzipiert - von der Auto- bis zur Terrassenreinigung - und in verschiedenen Ausstattungs- und Modellvarianten verfügbar. Sie erweisen sich bei der Entfernung von hartnäckigem Schmutz als besonders kraftvoll. Mit einer Flachstrahldüse beträgt die Flächenleistung bis zu 40 m² pro Stunde. Allen Geräten gemeinsam ist der Antrieb mit wassergekühlten Elektromotoren. Diese zeichnen sich durch einen ruhigeren Lauf, eine höhere Lebensdauer und einen geringeren Energiebedarf aus im Vergleich zu einem luftgekühlten Antrieb.Eine robuste Pumpe mit Aluminiumkomponenten sorgt für einen maximalen Wasserdruck von 145 bar bei einer Fördermenge von bis zu 500 l/h. Diese Kombination ermöglicht eine ebenso gründliche wie Zeit sparende Reinigung - und damit auch einen geringeren Wasser- und Energieverbrauch.* Stellvertretende Auswahl für andere Geräte der K 5-Leistungsklasse: K 5 Premium Smart Control und K 5 Premium Power Control.Pressekontakt:Nina WannerCommunications Corporate, Products & ChannelsAlfred Kärcher SE & Co. KGAlfred-Kärcher-Str. 28-4071364 Winnenden (Germany)Phone:+49 7195 14-5503nina.wanner@de.kaercher.comOriginal-Content von: Alfred Kärcher SE & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52291/5538722