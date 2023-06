Stuttgart (ots) -Martin Grubinger musste seine Mitwirkung an den bevorstehenden Konzerten des SWR Symphonieorchesters aus gesundheitlichen Gründen absagen. Für ihn springt die Schlagzeugerin Vivi Vassileva ein.Martin Grubinger, aktueller Artist in Residence des SWR Symphonieorchesters, hat seine Mitwirkung am Mittagskonzert am 21. Juni 2023 in der Stuttgarter Liederhalle aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen müssen. Dankenswerterweise hat sich die vielfach preisgekrönte Schlagzeugerin Vivi Vassileva bereiterklärt, das Programm unverändert zu übernehmen. Von der Absage Grubingers sind auch die Kammerkonzerte des SWR Symphonieorchesters am 24. Juni in Baden-Baden, 25. Juni in Stuttgart und 26. Juni in Freiburg betroffen. Auch für diese Konzerte hat Vivi Vassileva ihre Mitwirkung zugesagt. Das Programm bleibt mit Ausnahme eines einzigen Werkes ebenfalls unverändert.Verschiebt Grenzen der PercussionweltVivi Vassileva steht am Beginn einer großen Karriere und ist schon jetzt eine Künstlerin, die das Publikum mitnimmt und die Grenzen der Percussionwelt erkundet und verschiebt. Neben ihrer brillanten Technik, Athletik und erstaunlichen Virtuosität bringt sie eine außerordentliche Musikalität und einen poetischen Ausdruck in ihre Auftritte ein. Vivi Vassileva wurde bereits mit renommierten Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Bayerischen Kunstförderpreis 2017, zwei Sonderpreisen beim 63. ARD-Musikwettbewerb in München 2014 und der Bronze-Medaille beim internationalen Marimba Wettbewerb "Marimba Mania" in Paris 2010. Darüber hinaus wurde Vivi Vassileva für das Programm "Great Talent" des Wiener Konzerthauses ausgewählt (2019 bis 2022) und ist derzeit als "Junge Wilde" am Konzerthaus Dortmund zu erleben (2021 bis 2024).MittagskonzertMittwoch, 21. Juni 2023, 13 UhrStuttgart, LiederhalleJohn CoriglianoConjurer, Konzert für einen Schlagzeuger und StreichorchesterAaron CoplandBilly the Kid (Ballettsuite)Vivi Vassileva, SchlagzeugSWR SymphonieorchesterTito Muñoz, DirigentKammerkonzertSamstag, 24. Juni 2023, 20 Uhr (ausverkauft)Baden-Baden, Museum Frieder BurdaSonntag, 25. Juni 2023, 16 Uhr (ausverkauft)Stuttgart, Neues SchlossMontag, 26. Juni 2023, 20 Uhr (ausverkauft)Freiburg, KonzerthausGiovanni SollimaMillenium BugJohn CageLiving Room MusicSteve ReichDrumming, Part IThomas MeadowcroftCradlesMinoru MikiMarimba Spiritual für Marimba und drei SchlagzeugerVivi Vassileva und die Schlagzeuger:innen des SWR Symphonieorchesters:Markus Maier, Franz Bach, Jochen Schorer, Felix Birnbaum und Pao-Hsuan TsengLive-Videostream am 26. Juni ab 20 Uhr auf SWRClassic.deKonzertkarten für das Mittagskonzert am 21. Juni 2023: SWR Ticketservice, 07221 300 100, SWRTicketservice.deWeitere Informationen unter http://swr.li/martin-grubinger-vivil-vassilevaPressekontakt SWR: Matthias Claudi, Tel. 0711 929 12219Bildkommunikation: Tel. 07221 929 26868, foto@SWR.de, ARD-foto.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5538744