Bonn (ots) -Nach Einschätzungen des Vorsitzenden der Atlantik-Brücke, Sigmar Gabriel (SPD), sind die Beziehungen zu den USA aktuell so gut wie lange nicht mehr. Das war lange Zeit anders: Nach der Amtszeit Donald Trumps und mit Antritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden wurde über eine Verbesserung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses zunächst diskutiert.Vielfach ging dabei auch der Blick zurück auf die Zeit, als aus Feindschaft bald Partnerschaft wurde: Die USA haben Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt wie kaum ein anderes Land. Die Anfänge davon beleuchtet die zweiteilige Dokumentation "Amerikaner und Deutsche nach dem Krieg", die phoenix am Donnerstag, 22. Juni 2023, um 20.15 und 22.15 Uhr, ausstrahlt. Die beiden Filme von Axel Bieber stehen in der ZDFmediathek zum Abruf zur Verfügung.20:15 Amerikaner und Deutsche nach dem KriegDie BefreierFilm von Axel Bieber, ZDFinfo 2020Als am 24. Juni 1948 die Sowjets Westberlin von der Außenwelt abriegelten, starteten die Westalliierten, allen voran die Amerikaner, die Luftbrücke, die zum Symbol einer neuen Verbundenheit wurde. Die zweite Folge "Die Schutzmacht" beleuchtet, wie die Menschen in Westberlin und der Bundesrepublik Amerika als ihre Schutzmacht vor der sowjetischen Bedrohung zu schätzen lernten. Die USA stiegen auf zum kulturellen Leitstern einer neuen Zeit. Twist und Rock 'n' Roll elektrisierten die Jugend - und dann kam auch noch Elvis nach Deutschland.22:15 Amerikaner und Deutsche nach dem KriegDie SchutzmachtFilm von Axel Bieber, ZDFinfo 2020Am Ende des Zweiten Weltkrieges kommen US-Soldaten als Besatzer nach Deutschland. In der amerikanisch besetzten Zone herrschen Unsicherheit und Faszination den Befreiern gegenüber. Marshallplan, Wiederaufbau und Lebensmittelspenden aus den USA schaffen schnell Vertrauen zwischen vielen Deutschen und den GIs. Hinter der US-amerikanischen Charmeoffensive steht jedoch nicht nur Menschenfreundlichkeit, sondern auch politisches Kalkül.Der phoenix-Themenschwerpunkt im Überblick:20:15 Amerikaner und Deutsche nach dem KriegDie Befreier22:15 Amerikaner und Deutsche nach dem KriegDie Schutzmacht