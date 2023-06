Frankfurt/Main (ots) -Über 100 Millionen girocards befinden sich in den Geldbörsen der Menschen in Deutschland. Häufig tragen diese Karten zusätzlich ein Maestro-Akzeptanzzeichen. Das Zeichen steht für eine zusätzliche Funktion, das so genannte Co-Badge. Mit dieser Funktion ist sichergestellt, dass auch außerhalb des girocard-Systems, also z. B. im Ausland Geld abgehoben und mit der Karte bezahlt werden kann. Zum 30. Juni endet nun die Ausgabe neuer Karten mit der Maestro-Funktion. Was bedeutet das für Kund:innen, die aktuell über eine girocard mit Maestro-Funktion verfügen?Matthias Hönisch, Kartenexperte beim Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken erläutert für die Deutsche Kreditwirtschaft: Für Kund:innen ändert sich grundsätzlich nichts. Sie können bis zum Laufzeitende mit ihrer Karte bezahlen. Dann erhalten Sie wie in den vergangenen Jahren auch mit dem regulären Kartenaustausch eine neue Lösung. Auf den neuen girocards ist dann in der Regel ein anderes Akzeptanzzeichen zu sehen, zum Beispiel Debit Mastercard, V Pay oder Visa Debit. Oder es wird eine zweite Karte zum Konto ausgegeben.Mehr dazu in diesem Video.Pressekontakt:EURO Kartensysteme GmbHSandra SchubertMarketing und PRTel.: +49 (0)69 / 97945-4853Fax: +49 (0)69 / 97945-4847presse@eurokartensysteme.deEURO Kartensysteme GmbHLisa WernerMarketing und PRTel.: +49 (0)69 / 97945-4553Fax: +49 (0)69 / 97945-4847presse@eurokartensysteme.derelatio PRNina KufferTel.: +49 (0)89 / 210257-27Fax: +49 (0)89 / 210257-19nina.kuffer@relatio-pr.deOriginal-Content von: EURO Kartensysteme GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38715/5538752