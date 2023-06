DJ MAKRO TALK/VÖB-Volkswirte: Deutsches BIP schrumpft im 3Q nicht

Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung von Volkswirten öffentlicher Banken im laufenden Jahr schrumpfen, im dritten Quartal jedoch voraussichtlich nicht. Die Volkswirte Jürgen Michels (Bayern LB), Michael Klawitter (Dekabank), Birgit Henseler (DZ Bank), Ulf Krause (Helaba), Jens Oliver Niklasch (LBBW) und Christian Lips (Nord LB) rechnen für 2023 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,1 bis 0,6 Prozent. Für das dritte Quartal wird jedoch ein Anstieg zwischen 0,0 und 0,5 Prozent erwartet. "Wie von uns im Herbst 2022 befürchtet, ist die Rezession in Deutschland im ersten Halbjahr dieses Jahres eingetreten. Die Inflation hält die Geldpolitik fest in ihrer Hand", heißt es in einer Mitteilung.

