ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass die geplante Namensänderung in "Adtran Networks SE" von der Jahreshauptversammlung der ADVA Optical Networking SE am 24. Mai 2023 genehmigt und am 8. Juni 2023 im Handelsregister beim Amtsgericht Jena eingetragen wurde. Die Namensänderung ist ein weiterer wichtiger Schritt für den Zusammenschluss zwischen ADVA und Adtran Holdings, Inc., der mit dem Abschluss des Business Combination Agreements am 30. August 2021 begann.

"Die Änderung unseres Firmennamens von ADVA in Adtran Networks markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen", sagte Christoph Glingener, CEO von Adtran Networks. "Als vereintes Unternehmen haben wir die Möglichkeit, ein weltweit führender Netzausrüster zu werden und unseren Kunden dabei zu helfen, noch mehr Wert aus ihren Netzen zu schöpfen."

Über ADVA

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter www.adva.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.adva.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230620465741/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Gareth Spence

+44 1904 69 93 58

public-relations@adva.com

Investorenkontakt:

Steven Williams

+49 89 890 66 59 18

investor-relations@adva.com