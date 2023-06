DJ Brenntag kauft in China für das Spezialitätengeschäft zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Brenntag baut das Spezialitätengeschäft in China mit einer Übernahme aus. Der DAX-Konzern kauft laut eigener Mitteilung die Shanghai Saifu Chemical Development Co, einen der Marktführer in der Spezialdistribution von Personal-Care-Inhaltsstoffen in China. "Der Zusammenschluss mit Saifu in China ist ein bedeutender Meilenstein, der unsere globale Präsenz im Bereich Specialties in der Region und auf dem asiatischen Markt für Personal Care-Produkte erweitert und unser Angebot an Mehrwertdienstleistungen sowie unsere Innovationsfähigkeit stärkt", wird Michael Friede, Chief Operating Officer von Brenntag Specialties, in der Mitteilung zitiert.

Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. Saifu wurde 2005 gegründet und beschäftigt derzeit über 100 Mitarbeiter. Vergangenes Jahr erzielte das Unternehmen laut Brenntag einen Umsatz von 71 Millionen Euro.

Der Abschluss der Transaktion wird im Laufe dieses Jahres erwartet.

June 20, 2023

