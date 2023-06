Bei den Ölpreisen am Weltmarkt herrscht nach dem jüngsten Anstieg wenig Bewegung. Sie können das erhöhte Niveau halten. Die hiesigen Heizölpreise geben besonders in Deutschland und der Schweiz leicht, um 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter, nach, während sie in Österreich stagnieren. Der Irak und die Türkei haben die Gespräche zur Wiederinbetriebnahme der Kirkuk-Ceyhan-Pipeline aufgenommen. Die Rohölexporte ...

