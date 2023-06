DJ EVG: Tarifabschluss mit zahlreichen regionalen Bahnunternehmen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat mit mehreren regionalen Bahnunternehmen eine Tarifeinigung erzielt, darunter die Transdev, den Angaben zufolge nach der Deutschen Bahn das zweitgrößte Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland.

EVG-Tarifvorstand Cosima Ingenschay forderte die Deutsche Bahn auf, dem Beispiel ihrer Konkurrenzunternehmen zu folgen. "Hier macht die Branche deutlich, was nötig ist, um die Leistungen der Beschäftigten auch finanziell zu honorieren", sagte sagte Ingenschay laut Mitteilung. "Daran sollte sich die DB AG ein Beispiel nehmen."

Am frühen Dienstagmorgen konnte sich die EVG mit den Unternehmen der Transdev-Gruppe auf eine Lohnerhöhung von insgesamt 420 Euro in zwei Schritten verständigen. Hinzu kommt eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von bis zu 1.400 Euro, die Zulagen seien um insgesamt 10 Prozent angehoben worden, der Nachtarbeitszeitraum von 20 bis 6 Uhr ausgedehnt. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrages soll 21 Monate betragen. Zur Transdev gehören Bayerische Regiobahn, Bayerische Oberlandbahn, NordWestBahn, Transdev Hannover, Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft und Transdev Instandhaltung.

Am Dienstagvormittag erklärten 5 weitere Eisenbahnverkehrsunternehmen, auf diesem Niveau mit der EVG ebenfalls einen Tarifvertrag abschließen zu wollen. Diese sind Eurobahn, Erixx, Vlexx, die Osterhannoversche Eisenbahnen AG und die Länderbahn.

Am Montagabend hatten 10 Unternehmen mitgeteilt, sich mit der EVG auf einen Tarifvertrag zu verständigen, der eine Lohnerhöhung von 420 Euro vorsieht. Hier soll die Inflationsausgleichsprämie 1.000 Euro betragen, die Laufzeit ebenfalls 21 Monate. Zu den Unternehmen gehören Vias, Vias Rail, Vias Logistik, Westfälische Landes-Eisenbahn, RuhrLippeEisenbahn, Regionalverkehr Münsterland, AKN, Schieneninfrastruktur Ost-Niedersachsen sowie die Erfurter Bahn und Süd-Thüringen-Bahn.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte die Norddeutsche Eisenbahn Niebüll, die bereits in der vergangenen Woche angeboten hatte, die Löhne für alle Beschäftigten im Unternehmen um insgesamt 420 Euro anzuheben und eine Inflationsausgleichsprämie von 1.000 Euro zu zahlen.

