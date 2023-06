Heute im gabb: Um 11:54 liegt der ATX TR mit -0.60 Prozent im Minus bei 6906 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 4.68% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +2.38% auf 31.39 Euro, dahinter UBM mit +1.54% auf 26.4 Euro und Zumtobel mit +1.52% auf 7.025 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16097 ( -0.73%, Ultimo 2022: 13923, 15.61% ytd). - In den News: Andritz/Agrana, Wienerberger, FACC, Strabag, Uniqa, Verbund-Chef, A1 Group, Novomatic, Research zu DO & CO und voestalpine- Nachlese: Bitte an Lenzing, die KE für Private spesenfrei zu stellen, dad.at wäre dabei, 30x30 (3)- Cordoba 78 Cup by BSN, stock3 & Captrace: Mercedes raus, nun BMW vs. Siemens vs. Commerzbank um den Titel- Kurze zu Kapsch TrafficCom- Unser Robot sagt: Do&Co, Warimpex, Kapsch und weitere Aktien ...

