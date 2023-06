Karlsruhe (ots) -alfatraining bietet als einer der größten deutschen Weiterbildungsanbieter ein breites Kursportfolio in verschiedenen Bereichen. Da der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) im beruflichen Alltag vieler Branchen zunehmend an Bedeutung gewinnt (https://www.tagesschau.de/wissen/forschung/berufe-kuenstliche-intelligenz-100.html), umfassen ab sofort alle alfatraining-Kurse eine entsprechende Unterrichtseinheit, in der Chancen und Risiken der Nutzung von Systemen der KI erörtert und theoretische sowie praktische Anwendungen von KI im Beruf erarbeitet werden.Praxis-Übungen bieten die Möglichkeit, das Gelernte sofort umzusetzen und zu vertiefen. So werden die Teilnehmenden ideal auf die aktuellen Entwicklungen von Arbeitsprozessen und neue Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereitet.Ein Schwerpunkt des Portfolios des 2005 gegründeten Bildungsunternehmens liegt im Bereich digitale Transformation und agiles Projektmanagement. Das Kursangebot wird - orientiert an den aktuellen Entwicklungen und Bedürfnissen des Arbeitsmarktes - regelmäßig angepasst und erweitert: Seit Jahresbeginn hat der Weiterbildungsanbieter eine Reihe neuer Lehrgänge im Programm: Kurse wie Agile Softwareentwicklung (https://www.alfatraining.de/gefoerderte-weiterbildung/karlsruhe/stadt/karlsruhe/kurs/agilesoftwareentwicklung/), Nachhaltigkeitsmanagement (https://www.alfatraining.de/gefoerderte-weiterbildung/karlsruhe/stadt/karlsruhe/kurs/wissensmanagement/0/) sowie Brand Marketing (https://www.alfatraining.de/gefoerderte-weiterbildung/karlsruhe/stadt/karlsruhe/kurs/brandmarketing/) vermitteln Kenntnisse, die Arbeitnehmer:innen ideal auf die aktuellen Anforderungen der Unternehmen vorbereiten. Interessierte können entweder an einem der deutschlandweit über 250 Standorte oder von zu Hause aus an den Kursen teilnehmen, die online über die eigens entwickelte DSGVO-konforme Digital-Office-Plattform alfaview stattfinden.Das alfatraining-Team berät Sie gerne unverbindlich und kostenfrei zu allen Lehrgängen unter 0800 3456-500 oder beratung@alfatraining.de.Pressekontakt:Sonja Decker: 0721-35450-300presse@alfatraining.deOriginal-Content von: alfatraining Bildungszentrum GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130955/5538907