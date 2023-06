FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach einem Pressebericht über eine mögliche Ausgliederung des China-Geschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 13000 Pence belassen. Dass eine Abspaltung kurzfristig eintritt, halte er für unwahrscheinlich, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er stellte aber fest, dass die dortigen Aktivitäten des Pharmakonzerns nach wie vor von Bedeutung seien und mit einer Rückkehr zum Wachstum eine angemessene Bewertung erzielen könnten./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2023 / 06:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

