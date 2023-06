Gestern hat Scout24 bekannt gegeben, dass es eine Mehrheitsbeteiligung von 75% an der Sprengnetter Gruppe übernehmen wird. Das Zielunternehmen ist ein führender Anbieter von Immobiliendaten und Bewertungsdienstleistungen in Deutschland. Scout24 wird die Sprengnetter-Produkte in das ImmoScout24-Ökosystem integrieren, um von der verstärkten Nutzung unabhängiger Bewertungsdaten für Immobilienobjekte zu profitieren. Nach Angaben von Scout24 wird die Sprengnetter Gruppe mit ca. EUR 100 Mio. bewertet. Dies entspricht einem EV/EBITDA-Multiple von ca. 17,8x, was nahe an der Bewertung von Scout24 von 16-17x des EBITDA für 2023 (eAR) liegt. Die Verwässerung durch die Zahlung des Kaufpreises in Aktien wird das Unternehmen durch Aktienrückkäufe kompensieren. Unter Anpassung der AlsterResearch-Schätzungen an die Transaktion, deren Abschluss für Juli erwartet wird, erhöhen die Analysten von AlsterResearch ihr Kursziel auf 65,00 EUR (alt: 63,00 EUR). Auf dem aktuellen Kursniveau bestätigt AlsterResearch das Rating HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Scout24%20SE





