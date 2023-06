Lanxess überraschte den Markt mit einer Gewinnwarnung und begründete dies mit der schwachen Nachfrage aufgrund einer Verlangsamung im Bau-, Elektronik- und Verbrauchersektor und dem Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden. Der Abbau von Lagerbeständen wird sich wahrscheinlich fortsetzen, und die Erholung in China ist verpufft, so dass der Gegenwind in H2 wahrscheinlich anhalten wird. Die Analysten von AlsterResearch senken ihre Schätzungen und kommen zu einem neuen Kursziel von EUR 40,00 (alt: EUR 47,00). Das aktuelle Kursniveau könnte eine gute Kaufgelegenheit für Anleger sein, die über das Jahr 2023 hinausblicken. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Lanxess%20AG





