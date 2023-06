In einem neuen Experiment will IBM sogar bewiesen haben, dass Quantencomputer bereits jetzt gewöhnliche Rechner in einem Punkt schlagen können. Vor vier Jahren verkündete das Team von Google Quantum AI, dass ihr Quantencomputer klassische Rechner übertreffen könne - allerdings nur bei einer speziellen Aufgabe ohne praktische Anwendungen. Erst kürzlich vermeldete Google, einen Durchbruch erreicht zu haben, was die Fehlerkorrektur in Quantencomputern ...

