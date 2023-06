DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:50 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD Euro-Stoxx-50 4.346,70 -0,4% +14,6% Stoxx-50 3.995,35 -0,2% +9,4% DAX 16.101,99 -0,6% +15,7% FTSE 7.588,49 +0,0% +1,8% CAC 7.292,65 -0,3% +12,7% Nikkei-225 33.388,91 +0,1% +28,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 132,98 +0,51

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,09 71,78 +0,4% +0,31 -9,7% Brent/ICE 76,80 76,09 +0,9% +0,71 -8,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 37,30 34,90 +6,9% +2,40 -56,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.952,17 1.947,64 +0,2% +4,53 +7,0% Silber (Spot) 23,81 23,93 -0,5% -0,11 -0,6% Platin (Spot) 970,73 978,35 -0,8% -7,63 -9,1% Kupfer-Future 3,87 3,89 -0,6% -0,02 +1,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zeigen nur eine leicht positive Reaktion auf die Leitzinssenkung in China. Allerdings sei teils mit einer deutlicheren Senkung und auch mit einem Konjunkturprogramm gerechnet worden, heißt es.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem langen Wochenende dürfte die Wall Street am Dienstag mit Abgaben starten. Am Montag fand aufgrund eines Feiertages kein Handel statt. Für Enttäuschung sorgt das Ausbleiben eines Konjunkturprogramms in China, um die dort schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln. Der Markt hatte zuletzt fest mit solch einer Maßnahme gerechnet. Die chinesische Notenbank hat zwar ihren Referenzzins für Bankkredite (Loan Prime Rate - LPR) an Unternehmen und Haushalte um 10 Basispunkte nach unten genommen, doch auch hier hatte der Markt teilweise mit einer deutlicheren Leitzinssenkung gerechnet. Es geht nun verstärkt die Sorge um, eine schwache Konjunkturlokomotive China könnte negative Auswirkungen auf die globale Wirtschaft haben. Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,4 Prozent. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist insgesamt sehr übersichtlich. Es werden lediglich die Baubeginne und -genehmigungen für Mai veröffentlicht. Dagegen werde schon auf die halbjährliche Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Mittwoch geschaut.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:00 Fedex Corp, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Mai Baubeginne PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +2,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,5% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Eine Gewinnwarnung des Chemieunternehmens Lanxess schockt am Dienstag die Marktteilnehmer. Die Aktie des MDAX-Unternehmens bricht um 16,2 Prozent ein. Im DAX fallen im Sog BASF um 2,9 und Covestro um 5,4 Prozent, in Amsterdam verlieren Akzo Nobel 3,1 und DSM knapp 2 Prozent, in Zürich geben Sika 3,1 Prozent ab. Weil die von Lanxess ausgesendete Schockwelle nur die zyklische Chemie betrifft und weniger konjunkturunabhängigere Branchenwerte wie Air Liquide (-0,3%) oder Symrise (-0,8%), hält sich der europäische Stoxx-Chemieindex noch relativ gut. Trotzdem stellt er mit einem Minus von 1,8 Prozent das Schlusslicht unter den Branchenindizes. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass er am Vortag schon gut 2 Prozent eingebüßt hatte. Nachdem zum Wochenbeginn schon Sartorius den Gesundheitssektor mit einer Umsatzwarnung belastete, ist nun mit Lanxess die konjunkturabhängige Chemie betroffen: "Es wirkt ein bisschen, als fällt ein Dominostein nach dem nächsten", sagt ein Händler. Der Markt habe die Dynamik des Abrutschens Deutschlands in die Rezession unterschätzt. Insbesondere das Ausmaß der Gewinnwarnung des Spezialchemieunternehmens überrascht. Lanxess erwartet nur noch ein bereinigtes operatives Ergebnis von 600 bis 650 Millionen Euro nach bislang 850 bis 950 Millionen. Das liegt deutlich auch unterhalb der schon gesunkenen Konsenserwartung am Markt und Analysten wie die von Warburg halten selbst das gesenkte Ziel für schwer erreichbar. Aktuelle Daten untermauern die Sorgen vor einer Konjunkturschwäche. Der Auftragsbestand in der deutschen Industrie ist im April gefallen und die Erzeugerpreise lagen im Mai nur noch 1 Prozent über dem Vorjahr, während ein Plus von 1,7 Prozent erwartet wurde, verglichen mit noch 4,1 Prozent im April. Dazu tragen zwar niedrigere Energiepreise bei, es deute aber auch auf Nachfrageschwäche hin, heißt es im Handel. Dass Chinas Notenbank den Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte um 10 Basispunkte gesenkt hat, verpufft weitgehend. Darüber wurde bereits seit Tagen spekuliert. Dazu hatten einige Marktteilnehmer wohl auch auf eine stärkere Senkung spekuliert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:34 Uhr Mo, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0931 +0,1% 1,0928 1,0927 +2,1% EUR/JPY 154,61 -0,3% 155,22 155,00 +10,2% EUR/CHF 0,9807 +0,2% 0,9795 0,9789 -0,9% EUR/GBP 0,8564 +0,4% 0,8550 0,8539 -3,2% USD/JPY 141,43 -0,4% 142,04 141,83 +7,9% GBP/USD 1,2766 -0,2% 1,2781 1,2797 +5,6% USD/CNH (Offshore) 7,1846 +0,3% 7,1731 7,1643 +3,7% Bitcoin BTC/USD 26.780,61 +0,1% 26.814,88 26.401,12 +61,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Stimmung an den ostasiatischen Aktienmärkten ist am Dienstag mehrheitlich eingetrübt geblieben. Eine Leitzinssenkung in China verlieh den Märkten kaum Auftrieb. Sie war mehrheitlich so erwartet worden, allerdings kursierten vereinzelt höhere Erwartungen, die enttäuscht wurden. Händler sprachen insgesamt von Sorgen mit Blick auf die an Dynamik verlierende konjunkturelle Erholung in China nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen. Man habe sich ein Durchstarten der Konjunktur erhofft, doch dies sei ausgeblieben. Außerdem herrschte weiterhin Enttäuschung darüber, dass es noch immer kein umfassendes Konjunkturpaket gibt, womit der Markt bereits am vergangenen Wochenende gerechnet hatte. Die Enttäuschung über die Maßnahmen Chinas zur Ankurbelung der lahmenden Konjunktur ließen sich insbesondere in Hongkong (-1,6%) ablesen. Der Composite in Schanghai büßte nur 0,5 Prozent ein. Der Kospi fiel um 0,2 Prozent. Die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen sei sehr ausgeprägt, hieß es dort mit Blick auf die vorherige Rally. Erneut stemmte sich Australien gegen den regionalen Trend, der S&P/ASX-200 legte um 0,9 Prozent zu auf ein Zweimonatshoch. Gestützt wurde der Markt von der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Notenbanksitzung. Es zeigt, dass die Entscheidung über die jüngste Zinsanhebung eine knappe war und die Kommentare laut Volkswirten weitaus weniger falkenhaft als in den Vormonaten. Das schürte Spekulationen, dass nun zumindest eine Zinserhöhungspause anstehen dürfte. Dazu passend wertete der Austral-Dollar zum US-Dollar um ein halbes Prozent ab.

CREDIT

Wenig verändert zeigen sich am Dienstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Nach dem US-Feiertag am Vortag fehlt es zunächst an Vorgaben für die Zinsentwicklung, dazu stehen keine marktbeeinflussenden Konjunkturdaten an. Nach den Zinsentscheidungen von EZB und Fed in der vergangenen Woche und der leichten Zinssenkung in China am Berichtstag stehen nun weitere Zentralbanken im Fokus, so die Bank of England und die Schweizer Notenbank SNB am Donnerstag.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

AIRBUS

Die australische Fluggesellschaft Qantas hat weitere neun A220-300 bei Airbus fest bestellt. Damit erhöht sich das Ordervolumen der Airline für das Schmalrumpfmodell auf insgesamt 29 Flugzeuge. Die erste A220 wird Ende des Jahres an Qantas übergeben und soll hauptsächlich auf Inlandsflügen eingesetzt werden, wie Airbus mitteilte.

AIRBUS

Philippine Airlines hat 9 Langstreckenflugzeuge des Typs Airbus A350-1000 für seine Flugverbindungen nach Nordamerika bestellt. Der Hersteller Airbus teilte mit, der Vertrag sei auf der Luftfahrtmesse in Paris unterzeichnet worden, nannte aber keine finanziellen Details. Die Maschinen sollen zu Non-Stop-Flügen von Manila bis zur US-Ostküste und nach Kanada eingesetzt werden.

BRENNTAG

baut das Spezialitätengeschäft in China mit einer Übernahme aus. Der DAX-Konzern kauft laut eigener Mitteilung die Shanghai Saifu Chemical Development Co, einen der Marktführer in der Spezialdistribution von Personal-Care-Inhaltsstoffen in China.

DEUTSCHE BÖRSE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 20, 2023 06:54 ET (10:54 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Die European Energy Exchange (EEX) baut ihr Geschäft durch einen Zukauf aus: Von dem US-Börsenbetreiber Nasdaq übernimmt die Tochter der Deutschen Börse das europäische Stromhandels- und Clearinggeschäft. Die Transaktion beinhaltet laut Mitteilung die Übertragung der offenen Positionen in den nordischen Stromfutures der Nasdaq, den französischen und deutschen Stromfutures sowie den europäischen CO2-Emissionsfutures (EUA) in das EEX-Clearinghaus European Commodity Clearing (ECC). Finanzielle Einzelheiten der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

HEIDELBERG MATERIALS

will mit dem Nutzfahrzeughersteller Volvo den Einsatz von E-Lastern und -Baumaschinen für den Einsatz im laufenden Betrieb untersuchen. Im Rahmen einer sechsmonatigen Machbarkeitsstudie werde geprüft, welche emissionsfreie Fahrzeugtechnologie und Ladeinfrastruktur die Anforderungen des Baustoffherstellers im Hinblick auf Effizienz, Wartung und Ladung am besten erfülle, teilte das Unternehmen in Heidelberg mit.

MTU AERO ENGINES

und Safran Helicopters wollen sich an der Ausschreibung für das Triebwerk eines neuen europäischen Militärhubschraubers beteiligen. Auf der Luftfahrtschau in Paris unterzeichneten beide Seiten eine Absichtserklärung zur Gründung eines paritätischen Joint Ventures.

ADESSO

verstärkt seinen Vorstand. Der Aufsichtsrat hat mit Wirkung zum 1. Juli Mark Lohweber als zusätzliches Mitglied in das Gremium berufen, wie das SDAX-Unternehmen mitteilte. Der 54-jährige Lohweber werde die Verantwortung für die Kernbranchen Insurance und Banking vom langjährigen Vorstandsvorsitzenden Michael Kenfenheuer (65) übernehmen, der nach Erfüllung seines Vertrags Ende des Jahres aus dem Unternehmen ausscheidet.

BOEHRINGER/SANOFI

Sanofi muss nicht für eventuelle finanzielle Forderungen von privaten Klägern in den USA aufkommen, die wegen der angeblich krebserregenden Wirkung des Medikament Zantac gegen Sodbrennen erhoben wurden. Ein Gericht der Internationalen Handelskammer habe die Forderung des deutschen Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim nach Freistellung von diesen Rechtsrisiken abgewiesen, teilte der französische Konzern mit. Die Entscheidung sei abschließend und könne nicht angefochten werden.

J. WECK

Der Hersteller der Weck-Gläser ist pleite. Die J. Weck GmbH & Co. KG mit Sitz in Wehr sowie die Weck Glaswerk Gesellschaft mit Sitz in Bonn reichten jeweils einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Karlsruhe ein, wie aus am Dienstag veröffentlichten Bekanntmachungen des Gerichts hervorgeht. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde demnach der Jurist Thilo Braun eingesetzt. Zuerst hatte die Wirtschaftswoche berichtet.

RENAULT

Konzernchef Luca de Meo wird auch die neue Elektroauto-Tochter mit dem Namen Ampere leiten, wenn die ihren Börsengang vollzogen hat. Strategiechef Josep Maria Recasens werde dann als COO die operativen Geschäfte von Ampere führen, während Finanzchef Vincent Piquet auch als CFO von Ampere vorgesehen sei, teilte der französische Autokonzern mit.

STELLANTIS

und die taiwanische Foxconn wollen gemeinsam Halbleiter für die Autobranche entwickeln und diese ab 2026 auch an die Industrie verkaufen. Wie die beiden Firmen mitteilten, wird dafür ein paritätisch geführtes Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Siliconauto gegründet.

BOEING

hat bei der Paris Air Show einen weiteren Auftrag eingeheimst. Wie der Konzern mitteilte, hat Air Algerie acht Jets des Typs 737 Max fest bestellt und zudem eine Absichtserklärung über die Bestellung von zwei 737-800-Frachtern unterzeichnet. Zudem hat Air China eine Order für acht 787-9 Dreamliner bestätigt.

ALIBABA

strukturiert zum 10. September sein Top Management neu. Wie der chinesische E-Commerce-Konzern mitteilte, plant Daniel Zhang einen Rückzug von seinen Posten als Chairman und Chief Executive. Sein Nachfolger als Chairman wird ab 10. September Joseph Tsai, derzeit Executive Vice Chairman. CEO des Unternehmens wird Eddie Yongming Wu, derzeit Chairman von Alibabas E-Commerce-Unternehmen Taobao und Tmall Group.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2023 06:54 ET (10:54 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.