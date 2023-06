Berlin (ots) -- Laut den Buchungsdaten von GetYourGuide (http://www.getyourguide.de/) ist Barcelona auf Platz sieben der meistbesuchten Städte deutscher Reisender aufgestiegen.- Bei diesem neuen 'Originals by GetYourGuide'-Erlebnis begleitet der Grammy-nominierte Hauptorganist der Sagrada Família eine kleine Gruppe von Reisenden bei der Besichtigung der berühmten Basilika.- Reisende haben die Chance, privaten Zugang zur größten und berühmtesten unvollendeten Basilika der Welt zu gewinnen - und das, nachdem das Bauwerk abends für die Öffentlichkeit geschlossen wurde.- Der Besuch beinhaltet die Besichtigung nicht zugänglicher Bereiche, die Möglichkeit, in den Sommermonaten Antoni Gaudís außergewöhnliche Farbsymphonie zu erleben, sowie eine private Orgelaufführung.GetYourGuide (http://www.getyourguide.de/), die weltweit führende Online-Plattform für Reiseerlebnisse, kündigte heute den Launch einer exklusiven Tour als Teil der neu eingeführten "Originals by GetYourGuide"-Kollektion an. Das Erlebnis führt die Teilnehmer*innen in die berühmte Sagrada Família in Barcelona, das katalanische Wahrzeichen und architektonische Wunderwerk, das sich seit mehr als 140 Jahren in Bau befindet. Bei einer privaten Tour außerhalb der Öffnungszeiten können die Besucher*innen Antoni Gaudís Meisterwerk so erkunden, wie es der Künstler beabsichtigt hatte - geleitet von musikalischen Klängen und einem Farbphänomen, das man nur selten zu sehen bekommt. Wenn das Licht der untergehenden Sonne die weltberühmte Basilika erfüllt und die Buntglasfenster eine Symphonie von Farben erzeugen, sind die Besucher*innen live dabei, wie das architektonische Juwel zum Leben erwacht. Untermalt wird dieses einmalige Erlebnis mit dem Live-Soundtrack des Grammy-nominierten Hauptorganisten der Sagrada Família, Juan de la Rubia."Mit 3,7 Millionen Besucher*innen pro Jahr steht die Sagrada Família bei vielen Reisenden ganz oben auf der Liste der Aktivitäten, die man in Barcelona gesehen haben muss. Unser neuestes 'Originals by GetYourGuide' ermöglicht es jetzt einer kleinen Gruppe, dieses Meisterwerk auf eine noch unbekannte Weise zu erleben",sagt Jean-Gabriel Duveau, VP of Brand bei GetYourGuide. "Nur wenige kennen die Akustik der Basilika so gut wie ihr berühmter Hauptorganist Juan de la Rubia. Wir haben diese exklusive Tour so konzipiert, dass die Gäste Gaudís großartige Vision wirklich mit allen Sinnen wahrnehmen können - und das zu den harmonischen Klängen von de la Rubias Kompositionen, die für die Basilika ausgewählt wurden."Juan de la Rubia wird eine kleine Gruppe von Gästen bei einer exklusiven Tour durch das berühmte Bauwerk begleiten - einer Tour, die außergewöhnliche Momente und Möglichkeiten bietet, die nicht Teil der normalen Touren sind:- Teilnehmer*innen erhalten abends privaten Zugang zur Basilika, nachdem sie für rund 16.000 Besucher*innen geschlossen wurde.- Der berühmte Hausorganist erklärt den Gästen das Zusammenspiel aus Farben und Klängen innerhalb des Bauwerks der Basilika.- Die Gäste erleben ein außergewöhnliches Farbphänomen, das nur außerhalb der Öffnungszeiten während der Hochsommermonate auftritt.- Eine private Aufführung von Juan de la Rubia, die die Akustik der Basilika hervorhebt.- Der Zutritt zur "Cantorías" - einem abgesperrten Balkon für den Chor der Basilika, der bis zu 1.000 Sänger*innen fasst und einen völlig neuen Blick auf die Basilika ermöglicht.Die Sagrada Família ist eine einzigartige Basilika, die vom Architekten Antoni Gaudí entworfen wurde. Der Bau begann im Jahr 1882, und mittlerweile haben fünf Generationen dessen Fortschritt im Herzen Barcelonas verfolgt. Es heißt, dass Gaudís komplexer Entwurf für die Basilika einem Musikinstrument nachempfunden war. Juan de la Rubia ist ein Experte für das Schreiben von Kompositionen, die die bemerkenswerte Akustik des Bauwerks nutzen und ein unvergessliches Gefühl hervorrufen. Der aus Vall d'Uixó (Castellón) stammende de la Rubia ist schon auf den wichtigsten Bühnen in rund 30 Ländern auf der ganzen Welt aufgetreten, hat als Solist mit vielen Spitzenorchestern gespielt und mit renommierten Solist*innen in Spanien zusammengearbeitet. Im Jahr 2018 wurde er für einen Grammy nominiert - für die Aufnahme von "Sacred Cantatas" (Erato, 2016).Für die Teilnahme am "Originals by GetYourGuide"-Erlebnis in der Sagrada Família mit Hauptorganist Juan de la Rubia wird eine begrenzte Anzahl an kostenlosen Tickets für den 3. Juli, den 10. Juli und den 4. August auf der GetYourGuide-Website bereitgestellt. Mehr Informationen gibt es unter folgendem LINK (https://www.getyourguide.de/originals/experience-a-symphony-of-sound-at-sagrada-familia?utm_medium=online_press&utm_source=brand_pr&utm_campaign=de-FLAGSHIP_sagrada-23&utm_content=pressrelease&mkt_cmp=true&cmp=pressrelease006).GetYourGuide bietet viele weitere Aktivitäten in Barcelona an, die es Reisenden ermöglichen, so richtig in die Metropole einzutauchen. Zu den beliebtesten Erlebnissen in Barcelona für Reisende gehören:- Katamaran-Bootsfahrt in kleiner Gruppe (https://www.getyourguide.de/barcelona-l45/barcelona-2-hour-small-catamaran-cruise-with-drink-t400210)- Flamenco-Show im Tablao Flamenco Cordobes (https://www.getyourguide.de/barcelona-l45/flamenco-show-at-tablao-flamenco-cordobes-barcelona-t67263)- Private Food-Tour inklusive 10 Verkostungen mit Locals (https://www.getyourguide.de/barcelona-l45/barcelona-private-food-tour-10-tastings-with-locals-t69344)- Halbtägiger spanischer Kochkurs mit Boqueria-Markt-Tour (https://www.getyourguide.de/barcelona-l45/spanish-cooking-classes-and-la-boqueria-market-tour-t50434/?date_from=2023-06-12&_pc=1,1&utm_medium=online_press&utm_source=brand_pr&utm_campaign=de-FLAGSHIP_sagrada-23&utm_content=pressrelease&mkt_cmp=true&cmp=pressrelease004)- Casa Milà exklusive Vor-Stunden-Tour & Terrasse (https://www.getyourguide.de/barcelona-casa-mila-tour-with-before-hours-ticket-terrace-t468209/?preview=7OM5NPP6OLEI7GDQA4VYF4B1GFBNEDH2&utm_medium=online_press&utm_source=brand_pr&utm_campaign=uk-FLAGSHIP_sagrada-23&utm_content=pressrelease&mkt_cmp=true&cmp=pressrelease005&utm_medium=online_press&utm_source=brand_pr&utm_campaign=de-FLAGSHIP_sagrada-23&utm_content=pressrelease&mkt_cmp=true&cmp=pressrelease005)Mehr Informationen über die kommenden 'Originals by GetYourGuide' und andere unvergessliche Erlebnisse auf der ganzen Welt gibt es auf www.getyourguide.de.Über GetYourGuide:GetYourGuide ist der weltweit führende Online-Marktplatz für unvergessliche Reiseerlebnisse. Reisende nutzen GetYourGuide, um die besten und außergewöhnlichsten Aktivitäten an jedem beliebigen Reiseziel zu entdecken und zu buchen - von Führungen mit lokalen Expertinnen*innen über kulinarische Ausflüge und Workshops bis hin zu Tickets ohne Anstehen und exklusiven Reiseerlebnissen. Heute bietet GetYourGuide weltweit mehr als 75.000 Aktivitäten von über 16.000 Anbietern an. Seit der Gründung haben Reisende aus über 150 Ländern mehr als 80 Millionen Touren, Aktivitäten und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten über GetYourGuide gebucht.