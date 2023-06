Europa will bei der Chipproduktion unabhängiger von Asien werden. Ein wichtiger Schritt: die Ansiedlung von Intel in Magdeburg. Dafür greift der Bund tief in die Tasche. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von der größten ausländischen Direktinvestition der deutschen Geschichte. Der US-Chipriese Intel will für 30 Milliarden Euro Fabriken in Magdeburg bauen. "Mit dieser Investition schließen wir technologisch zur Weltspitze auf", betonte Scholz am Montag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...