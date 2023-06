Berlin (ots) -Viele Menschen verfügen über großes Talent, allerdings hindert sie ihr innerer Kritiker daran, ihr ganzes Potenzial abzurufen. Dahinter stehen meist die unbegründete Angst, Fehler zu begehen und der Anspruch, perfekt sein zu wollen, weiß Ewald Mader. Der Erfolgscoach und Mindest-Experte bringt den Teilnehmern seiner Seminare und Mentoring-Programme bei, wie sie finanziell und beruflich erfolgreich werden. Hier erfahren Sie, wie jeder seine falschen Glaubenssätze auflösen und die negative innere Stimme ruhigstellen kann.Wenn es beruflich nicht vorangeht und der finanzielle Erfolg ausbleibt, fühlen sich viele Menschen wie in einem Hamsterrad gefangen. Sie strengen sich an und geben ihr Bestes, aber Bekannte oder Kollegen scheinen sie mit spielerischer Leichtigkeit zu überflügeln, während sie selbst auf der Stelle treten. Doch schuld daran sind nicht sie selbst, sondern die kleinen urzeitlichen Programme in unserem Verstand. "Wir sind gewissermaßen zum Pessimismus geboren. Nimmt man zur Veranschaulichung das Beispiel zweier Urmenschen am Feuer, wird der Optimist ein Knacken im Wald nicht weiter bewerten, der Pessimist hingegen wittert Gefahr und wird einen potenziellen Kampf aufgrund seiner Skepsis gewinnen. Dieser Drang, eine Abweichung von der Norm zu entdecken, ist noch immer tief im Stammhirn verborgen - und zwar als unser innerer Kritiker", erklärt Ewald Mader. Er ist Erfolgscoach und Mindset-Experte und weiß daher aus eigener Erfahrung, wie sehr unsere Gedanken und Glaubenssätze unser Leben bestimmen können."Lange Zeit war auch ich in täglichen Routinen gefangen, ohne wirklich vorwärtszukommen. Es gibt jedoch Wege, seine innere Stimme zu bekämpfen und so finanziell und beruflich deutlich erfolgreicher zu werden und endlich das erfüllte Leben zu finden, das man verdient", so der Erfolgscoach weiter. Heute bietet Ewald Mader sein Wissen in Seminaren und Coaching-Programmen an. Diese haben jeweils verschiedene Schwerpunkte, das Motto lautet jedoch immer: "Gestalte dein Leben selbst." Wie jeder seinen inneren Kritiker bekämpfen und ihn sogar in eine fördernde Stimme verwandeln kann, hat der Experte im Folgenden zusammengefasst.1. Den eigenen Perfektionismus ablegenDas größte Hindernis auf dem Weg zu finanzieller Freiheit und beruflichem Erfolg ist übermäßiges Perfektionsstreben. Viele Menschen wollen bloß keine Fehler begehen und kritisieren sich unbewusst ständig selbst. Weil ihre innere Stimme nur als Kritiker agiert, befinden sie sich in einer stetigen Abwärtsspirale: Egal wie groß oder klein die Abweichung von den eigenen Erwartungen ist, die Stimme im Kopf sagt immerzu, dass sie nicht genügen - am Ende können sie aus Angst vor Fehlern kaum noch etwas tun und treten förmlich auf der Stelle.Dieses wenig hilfreiche Selbstbild lässt sich jedoch korrigieren. Jeder sollte den Begriff "Perfektion" aus seinem Wortschatz streichen und an dessen Stelle das Wort "bestmöglich" setzen. Wer zu sich sagt: "Ich habe mein Bestmögliches getan" oder "Ich werde diese Aufgabe bestmöglich erledigen", gesteht sich einen Raum für potenzielle Fehler ein und versetzt sich in die Lage, jederzeit handeln zu können und seinen inneren Kritiker zu besänftigen.2. Sich selbst lobenUm diesen Effekt zu verstärken und die aus der emotionalen Abwärtsspirale eine positive und förderliche Treppe nach oben zu machen, sollte sich jeder möglichst oft selbst loben - und zwar täglich, auch für jeden noch so kleinen Erfolg. Viele sind mit dem Satz "Eigenlob stinkt" aufgewachsen - dabei könnte nichts falscher sein. Im Gegenteil kann sich das Gehirn nur schwer gegen das Gesetz der Wiederholung wehren. Wer sich daher beständig selbst lobt, wird auf Dauer seine inneren Überzeugungen verändern und damit seinen Selbstwert nachhaltig erhöhen.3. Visualisierungen anwendenKaum sehen sie sich einer spontanen Veränderung oder einer neuen Aufgabe gegenüber, springt bei vielen sofort der innere Kritiker an. Gleich einem Film tauchen dann negative Bilder samt den Gedanken auf, was alles passieren könnte - obwohl die Menschen wissen, dass mindestens 95 Prozent davon niemals eintreten werden. Dieser Automatismus lässt sich jedoch aktiv bekämpfen. So sollte man sich jedes Mal einen Mülleimer vorstellen, in den diese negativen Bilder und Befürchtungen einfach hingeworfen werden. Gleichzeitig kann man sich zudem ein positives Referenzbild aus seiner Vergangenheit wachrufen. Auf diese Weise kann man die aufkommenden Bilder nutzen, um über Visualisierungen den inneren Kritiker zum Schweigen zu bringen.4. Atemtechniken nutzenIm Grunde ist die innere Stimme ein Ausdruck von Angst und häufig mit starken Emotionen verbunden. Hierbei können jedoch hypnotische Beruhigungsatemtechniken helfen. Dabei hält man den Kopf gerade und fixiert nur mit den Augen einen Punkt an der Decke. Dann schließt man die Augen und atmet dreimal tief in den Bauch, während man mit geschlossenen Augen weiter den imaginären Punkt fokussiert. Diese Übung lässt sich beinahe überall durchführen und führt schnell dazu, dass negative Bilder und unangenehme Emotionen verschwinden.5. Gezielt Autosuggestionen einsetzenNicht zuletzt hindert die innere Stimme viele Menschen auch daran, im Hier und Jetzt zu leben. Statt wirklich präsent zu sein, beschäftigen sie sich mit ihrem inneren Kritiker und sind mit dem Kopf entweder in der Vergangenheit oder der Zukunft - indem sie zum Beispiel einen vergangenen Misserfolg als Maßstab für eine neue Angelegenheit nehmen. Dabei verengen sie jedoch ihre Wahrnehmung, anstatt den Blick auf die wirklich wichtigen Dinge zu lenken. Hier hat der bekannte Satz eines deutschen Multimillionärs schon vielen Menschen geholfen: "Es ist leicht und funktioniert".Wer diese Punkte für sich umsetzt, wird es schon bald schaffen, seinen inneren Kritiker zum Schweigen zu bringen und sich Schritt für Schritt in Richtung Erfolg zu bewegen.Sie wollen endlich Ihr volles Potenzial ausschöpfen und das erfüllte Leben finden, das Sie verdienen? Dann melden Sie sich zum Webinar "10 mentale Lifehacks für ein erfolgreicheres und glückliches Leben" an: Mental Life Hacks-Webinar (https://ewaldmader.com/mental-life-hacks-webinar). Die Aufwandsentschädigung von 8,88 EUR wird an ein Schulprojekt in Berlin gespendet.