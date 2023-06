DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Enria: Schattenbanken derzeit am besten über Banken überwachbar

Die Überwachung von Finanzinstituten außerhalb des Bankensektors (Non-Bank financial Institutions - NBFIs) muss nach Aussage von EZB-Bankenaufsichtschef Andrea Enria mangels anderen Möglichkeiten vorerst über die Banken erfolgen. Bei einer EZB-Konferenz zu Gegenparteirisiken sagte Enria, zwar gebe es internationale Initiativen, um die Regulierung sogenannter Schattenbanken zu verbessern, doch brauchten solche Diskussionen Zeit. "Und es dauert noch länger, bis diese Diskussionen in der EU in anwendbare Regeln umgesetzt werden. Wir sprechen hier von Jahren, und das ist noch optimistisch", sagte er.

EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im April stark

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im April deutlich gesunken, was vor allem an einem starken Rückgang der Ausfuhren lag. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt nur noch 4 (März: 31) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 16 (41) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 232 (261) Milliarden Euro und die Importe auf 215 (219) Milliarden Euro zurückgingen. Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 4 (5) Milliarden Euro positiv.

China senkt Kreditzinsen, um Aufschwung anzukurbeln

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (Loan Prime Rate - LPR) an Unternehmen und Haushalte um 10 Basispunkte gesenkt. Wie die chinesische Notenbank mitteilte, wurden der einjährige LPR auf 3,55 (3,65) und der fünfjährige LPR auf 4,20 (4,30) Prozent reduziert. Dieser Schritt folgte auf frühere Zinssenkungen, die darauf abzielten, die schwindende wirtschaftliche Erholung wieder anzukurbeln.

Bevölkerung in Deutschland 2022 wieder stärker gewachsen

Die Bevölkerung in Deutschland ist 2022 wieder stärker gewachsen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl um 1,3 Prozent auf gut 84,4 Millionen Menschen an, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Im Jahr 2021 war sie mit 0,1 Prozent nur leicht gewachsen. Nach Angaben der Statistiker ist diese Entwicklung auf einen deutlichen Anstieg der Nettozuwanderung zurückzuführen. Demnach kamen 2022 aus verschiedenen Staaten fast 1,5 Millionen Menschen nach Deutschland - mehr als vier mal so viele wie 2021. Bei einem Großteil handelte es sich um Flüchtende aus der Ukraine.

Photovoltaik in Deutschland wächst um 16 Prozent

Immer mehr Haushalte und Unternehmen in Deutschland nutzen Sonnenenergie zur Stromerzeugung: In diesem März waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) insgesamt 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen auf Dächern und Grundstücken in Deutschland installiert - rund 400.000 oder 16 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die gesamte Leistung der Solaranlagen stieg den Angaben zufolge um mehr als ein Fünftel im Vergleich zum März 2022 auf rund 70.600 Megawatt an. Das Statistikamt erfasst alle Anlagen, die in die Netze der öffentlichen Versorgung einspeisen und über einen Stromzähler verfügen.

Fachverbände fordern Überarbeitung des Heizungsgesetzes

Die Verbände der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) haben die Abgeordneten des Bundestages aufgefordert, den Entwurf der Bundesregierung zum Gebäudeenergiegesetz "gründlich und sorgfältig zu überarbeiten". Zahlreiche wichtige Hinweise, die die Fachverbände im Rahmen der Verbändebeteiligung eingebracht hätten, seien von der Bundesregierung und in den bisherigen Verhandlungen "nicht ausreichend berücksichtigt worden". Unter anderem kritisieren sie, dass der Einbau eines Großteils der auf dem Markt verfügbaren Wärmepumpen verboten würde, würde der Einsatz natürlicher Kältemittel in Wärmepumpen vorgeschrieben.

Verfassungsschutz schätzt extremistisches Potenzial bei AfD auf 10.200 Mitglieder

Nach Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz haben mehr als ein Drittel der AfD-Mitglieder ein extremistisches Potenzial. Unter den insgesamt rund 28.500 Parteimitgliedern sei dies bei etwa 10.200 Personen anzunehmen, heißt es in dem Verfassungsschutzbericht. Erstmals führt der Verfassungsschutz die Gesamtpartei in seinem Jahresbericht für 2022 auch als rechtsextremistischen "Verdachtsfall" auf.

Deutschland für umstrittene Naturschutzauflagen der EU

Die Bundesregierung will den umstrittenen Naturschutzauflagen der Europäischen Union zustimmen. Das signalisierte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) mit Blick auf eine geplante Verordnung zur "Renaturierung", über die die Umweltminister am Dienstag in Luxemburg berieten. "Das ist ein gutes Gesetz", betonte Lemke. Deutsche Landwirte fürchten dagegen massive Umsatzeinbußen, wenn wie geplant 20 Prozent der Flächen und Meeresgebiete bis 2030 renaturiert werden müssen.

Kellner: Abhängigkeit von China reduzieren

Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner (Grüne), hat vor den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen mehr Unabhängigkeit von China angemahnt. "Die Abhängigkeit ist in den letzten Jahren gewachsen und deswegen ist eines der Ziele, die wir verfolgen, zu sagen: 'Investiert nicht nur in China, sondern auch in andere Länder - beispielsweise in Malaysia, Singapur, Indien - um zu diversifizieren", sagte Kellner dem RBB. Bei den deutsch-chinesischen Konsultationen werde sich die Regierung auch für faire Wettbewerbsbedingungen einsetzen. "Wir sehen, dass es keinen gleichwertigen Marktzugang gibt. China schottet sich ab. Faire Wettbewerbsbedingungen (und) Gleichbehandlung sind nicht gegeben", sagte Kellner.

BGA: Langfristige Partnerschaft mit China, aber weniger Abhängigkeit

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) hat mit Blick auf die deutsch-chinesischen Wirtschaftsgespräche die Bedeutung einer langfristigen Partnerschaft betont. "Deutschland, die EU und China sind wirtschaftlich eng miteinander verbunden. Die gebotene Reduzierung von Abhängigkeitsrisiken geht nicht zwingend mit einem Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen einher. Eine langfristige Partnerschaft liegt allein der Marktgröße und Innovationskraft wegen in unserem eigenen Interesse", sagte BGA-Präsident Dirk Jandura. Natürlich müssten sensible Bereiche mit Relevanz für die nationale Sicherheit und öffentliche Ordnung klar abgegrenzt und geschützt werden.

Merz will Energiewende mit neuem Wohlstandsversprechen verbinden

Unions-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) hat einen Dissens mit der Bundesregierung über den Einsatz marktwirtschaftlicher Kräfte zur Bewältigung der Energiewende beklagt und gefordert, die Bevölkerung stärker einzubeziehen. "Meine feste Überzeugung ist: Wir werden es nur hinbekommen, wenn uns ein beachtlicher Teil der Bevölkerung dabei folgt, und wir werden es auch nur hinbekommen, wenn wir das mit einem neuen Wohlstandsversprechen in diesem Lande verbinden", sagte Merz beim Tag der Industrie in Berlin. "Sonst wird es scheitern - aber es darf nicht scheitern."

Verfassungsschutz rechnet mit "aggressiveren Spionageoperationen Russlands"

Das Bundesamt für Verfassungsschutz rechnet vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs mit "aggressiveren Spionageoperationen Russlands" in Deutschland. Schon im vergangenen Jahr habe der russische Angriffskrieg die Arbeit der deutschen Spionageabwehr bestimmt, erklärte die Behörde in ihrem Jahresbericht. Darin wird auch China als einer der "Hauptakteure" für Spionage in Deutschland genannt.

