ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike in einem Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal von 155 auf 145 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ergebnisziel der Amerikaner für das Geschäftsjahr 2023/24 dürfte die Erwartungen wohl verfehlen, schrieb Analyst Jay Sole in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Langfristig bleibt er aber von der Aktie des Sportartikelherstellers überzeugt./ag/ck



ISIN: US6541061031

