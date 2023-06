Der Verkauf von über die Börse unverkäuflichen Aktien soll ermöglicht werden

Anzeige / Werbung

Zugunsten seiner Kleinaktionäre, die Aktienpakete halten, welche aufgrund ihrer geringen Größe nicht über die Börse handelbar sind, bietet Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) diesen Aktionären die Möglichkeit zu einem außerbörslichen Verkauf ihrer Anteilsscheine.

Betroffen von der Regelung sind Aktienpakete, deren aktueller Wert weniger als 500 Australische Dollar (AUD) beträgt. Derzeit hat Lucapa Diamond insgesamt 5.395 Aktionäre. Von ihnen halten rund die Hälfte, insgesamt 2.688 Aktionäre, einen Anteil am Unternehmen, der sich zum aktuellen Kurs auf nicht einmal auf 500 AUD beläuft.



Auf der Basis des Aktienkurses vom 19. Juni 2023, der bei 0,032 AUD lag, gilt jeder Aktionär, der weniger als 15.624 Stammaktien von Lucapa Diamond hält, als Inhaber eines nicht marktfähigen Aktienpakets. Ihnen bietet das Unternehmen die Möglichkeit an, sich von ihrem Aktienbesitz zu trennen. Dabei übernimmt Lucapa mit Ausnahme von möglicherweise anfallenden Steuern alle Kosten, die mit dem Verkauf entstehen.

Eine Win-win-Situation für die betroffenen Kleinanleger und für Lucapa Diamond

Mit der Durchführung des Verkaufs hat Lucapa Diamond das Unternehmen Blue Ocean Equities Pty Ltd beauftragt. Der Verkaufspreis wird festgelegt, sobald alle Aktien im Rahmen der Fazilität verkauft sind. Die Inhaber eines nicht marktfähigen Pakets werden anschließend anteilig am Verkaufserlös aller im Rahmen der Fazilität verkauften Anteile beteiligt, ohne Abzug für Makler- oder Bearbeitungskosten.



Aktionäre mit einem nicht handelbaren Paket, die ihren Anteil durch das Unternehmen verkaufen lassen möchten, brauchen daher nichts zu unternehmen. Hingegen müssen alle jene Anteilseigner mit einem nicht handelbaren Paket, die ihren Anteil behalten möchten, ein vollständig ausgefülltes Anteilsrückhalteformular an Lucapa Diamond zurücksenden, in dem sie ihre Absicht kundtun.



Dieses Formular muss spätestens am 4. August 2023 um 17.00 Ortszeit bei Lucapa Diamond eingegangen sein. Andernfalls werden die Aktien von der Gesellschaft über die Fazilität verkauft. Nach dem Ende des Verkaufs wird Lucapa Diamond die jeweiligen Verkaufserlöse an die betroffenen Aktionäre überweisen. Die Überweisung der Gelder wird bis zum 29. September 2023 abgeschlossen sein.



Mit dem Verkauf der nicht marktfähigen Aktienpakete hilft Lucapa Diamond nicht nur den betroffenen Aktionären. Auch für die Gesellschaft selbst ist dieser Schritt von großem Vorteil, denn es werden in Zukunft erhebliche Verwaltungskosten eingespart, die mit der Führung einer großen Anzahl kleiner Aktienbestände im Aktienregister der Gesellschaft verbunden sind.

Enthaltene Werte: AU000000LOM6