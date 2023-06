Live-Lösung ermöglicht jetzt automobiles IoT im Zuge der Umstellung der Automobilhersteller auf digitalisierte Mobilität

Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativen Lösungen gestaltet, die in jeder Cloud laufen, kündigt heute die Bereitstellung seines Cloud-basierten Remote Packet Gateways für die Deutsche Telekom IoT GmbH in Nordamerika an. Der erste Anwendungsfall konzentriert sich auf die Bereitstellung von IoT-Konnektivität für mehrere branchenführende Automobilhersteller.

Das Verbraucherverhalten in der Automobilbranche ändert sich. Die Kunden legen mehr Wert auf nachhaltige Mobilität und weniger Menschen wollen ein Auto als Statussymbol besitzen. Elektrofahrzeuge und Carsharing sind derzeit die wichtigsten Trends, und das Aufkommen vernetzter Autos wird letztlich zum autonomen Fahren führen was den Druck auf Automobilhersteller und Zulieferer erhöht, ihre Lieferketten widerstandsfähig zu machen. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass die Branche die Automotive-IoT braucht.

Die Deutsche Telekom IoT GmbH setzt die Remote Packet Gateway 4G- und 5G-Non-Standalone (NSA)-Lösungen von Mavenir ein, um einen lokalisierten Datenausbruch zu ermöglichen. Dadurch kann der Datenverkehr über zwei Rechenzentren in Kalifornien und Virginia geleitet werden, was IoT-Einsatzanwendungen auf dem gesamten Kontinent unterstützt.

Das Remote Packet Gateway nutzt die Converged Packet Core Session Management und User Plane Functionality (UPF), die als 4G-Komponenten fungieren und die Control und User Plane des Packet Gateways replizieren. Diese Trennung von Kontroll- und Benutzerebene ermöglicht eine geringere Latenzzeit für Benutzerdaten, reduzierte Datenübertragungen durch transatlantische Übertragungen und unterstützt fortschrittliche Konnektivitätsdienste mit verschiedenen Ladeoptionen in Fahrzeugen, einschließlich Internetradios, In-Car-Wi-Fi, Telemetriedaten, Remote Map und Kurzwellen-Upgrades. Darüber hinaus versetzt die Lösung von Mavenir die Deutsche Telekom IoT GmbH in die Lage, multinationalen Unternehmen ohne geografische oder technologische Einschränkungen Fähigkeiten und Konnektivitätsdienste international zur Verfügung zu stellen.

Ashok Khuntia, Mavenir President bei Core Networks, sagte: "Die Lösung von Mavenir, die gemeinsam mit der Deutschen Telekom IoT GmbH eingesetzt wird, schafft die Grundlage für die Zukunft der vernetzten Fahrzeuge. Die durch diese Partnerschaft ermöglichten Anwendungen werden es den Automobilherstellern ermöglichen, von fortschrittlicher Konnektivität und einem verbesserten Kundenangebot zu profitieren, das die Bedürfnisse von heute mit einer Vision für die Zukunft verbindet."

Über die Deutsche Telekom: https://www.telekom.com/companyprofile

Weitere Informationen finden Sie unter: https://iot.telekom.com/en/networks-tariffs-overview

Über Mavenir:

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen voran, die in über 120 Ländern mehr als 50 Prozent der weltweiten Kunden bedienen. www.mavenir.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

