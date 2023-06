© Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa



Und wieder läuten die Alarmglocken. Eine Gewinnwarnung von Lanxess lässt Aktien wie BASF und Covestro taumeln. Die Warnsignale häufen sich.

Eine Gewinnwarnung von Lanxess hat die Stimmung in der europäischen Chemiebranche belastet. Die Aktien des Spezialchemiekonzerns verzeichneten starke Verluste und zogen andere Unternehmen der Branche mit nach unten. Die schwache Nachfrage zu Jahresbeginn und der fortgesetzte Lagerabbau bei Kunden erschweren nicht nur Lanxess, sondern auch anderen Chemieunternehmen die Geschäftsentwicklung.

Laut einer Analyse von JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi werden in zyklischen Endmärkten in der Europäischen Union seit den letzten vier Quartalen umfangreiche Lagerbestandsabbauten beobachtet, verbunden mit einem Rückgang der Nachfrage in einigen wichtigen Endmärkten.

Die Aktien von Lanxess fielen im MDax um 16,4 Prozent auf 26,35 Euro. Zwischenzeitlich sanken sie sogar um mehr als 18 Prozent und erreichten den niedrigsten Stand seit März 2020 - ein Rekordverlust für Lanxess an einem einzigen Handelstag.

Evonik verzeichnete den zweithöchsten Verlust im Index der mittelgroßen Unternehmen mit einem Rückgang von 5,1 Prozent, gefolgt von Wacker Chemie auf dem drittletzten Platz mit einem Verlust von 4,9 Prozent.

Im Dax verzeichneten BASF einen Verlust von 3,7 Prozent und Covestro von 6,8 Prozent. Die Aktien des Chemikalienhändlers Brenntag verloren 2,3 Prozent.

Lanxess hatte am Vorabend aufgrund eines schwächer als erwarteten zweiten Quartals eine negative Prognose für das Jahr 2023 abgegeben. Analysten zufolge bedeutet die gesenkte Jahresprognose für das operative Ergebnis (Ebitda) eine Korrektur um etwa 30 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Analystenschätzung. Goldman-Analystin Georgina Fraser kommentierte: "Während die Schwäche im zweiten Quartal aufgrund von Warnungen anderer Unternehmen über einen längeren Lagerabbau von Investoren erwartet wurde, ist das Ausmaß der heutigen Zielsenkung durchaus überraschend."

Ein Händler äußerte ähnliche Ansichten und betonte, dass die Kürzung der Jahresziele in die jüngsten Warnungen des Sektors passe. Dennoch sei das zweite Quartal von Lanxess eine große Enttäuschung und belaste die Stimmung im gesamten Sektor kurzfristig.

UBS-Experte Andrew Stott wies auch auf die Mitteilung von Covestro hin, wonach das Volumenwachstum seit dem ersten Quartal schwächer als erwartet ausfiel und der Lagerabbau in den Endmärkten Bau und Möbel fortgesetzt werde. Darüber hinaus sei auch eine insgesamt langsamere Geschäftserholung im Zusammenhang mit China ein Thema.

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets erwartet nun, dass die Aufmerksamkeit bald auf Covestro und BASF gelenkt wird. Die Frage sei, ob diese beiden Unternehmen von denselben Problemen betroffen seien oder ob die schwächere Nachfrage zumindest weniger stark ins Gewicht falle.

wallstreetONLINE Zentralredaktion mit Material von der Nachrichtenagentur dpa-AFX.