MITTWOCH, DEN 21. JUNI Am kommenden Mittwoch, dem 21. Juni, stehen bedeutende Unternehmensveranstaltungen an, darunter Hauptversammlungen von Nagarro, Daimler Truck Holding und Sto. Der Volkswagen Konzern wird seinen Capital Markets Day abhalten, während Ebay seine Hauptversammlung durchführt. Zudem werden wichtige Konjunkturdaten erwartet, darunter Erzeuger- und Verbraucherpreise in Großbritannien sowie die Ifo-Konjunkturprognose für den Sommer ...

