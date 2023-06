Berlin (ots) -Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) trauert um sein langjähriges Rundfunkratsmitglied Hans Helmut Prinzler. Der renommierte Filmwissenschaftler und Publizist gehörte dem wichtigsten Kontroll- und Beratungsgremium des Senders seit der Gründung des rbb 2003 an, entsandt von der Akademie der Künste. Zwischen 2009 und 2012 war Prinzler Vorsitzender des rbb-Rundfunkrates. Er starb am vergangenen Sonntag (18.6.) im Alter von 84 Jahren, wie die Akademie der Künste mitteilte.Dr. Katrin Vernau, Intendantin des rbb: "Hans Helmut Prinzler war ein 'Mann der ersten Stunde' im rbb-Rundfunkrat. Er stand für die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und förderte die gesellschaftliche Verankerung des rbb durch sein vielfältiges Engagement nachhaltig. In seinen rund zehn Jahren im Rundfunkrat und in den vier Jahren als Vorsitzender hat er die Profilierung des Hauses maßgeblich unterstützt und vorangetrieben. Die Kontroll- und Beratungsfunktionen des Rundfunkrats waren ihm gleichermaßen wichtig, er stand für eine lebendige Diskussionskultur, die von kritischer Solidarität geprägt war. Der rbb hat ihm viel zu verdanken."Prinzler, gebürtiger Berliner, war im Laufe seiner Karriere unter anderem Studienleiter an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, Vorstand der Stiftung Deutsche Kinemathek und Direktor des Filmmuseums Berlin. Für die Berlinale rief Prinzler die filmhistorische Retrospektive ins Leben, die er viele Jahre mit großem Engagement leitete. Seit 2006 war er offiziell im Ruhestand. Neben seiner Tätigkeit im Rundfunkrat war er von 2010 bis 2014 auch Kurator beim Hauptstadtkulturfonds.Pressekontakt:Presseanfragen:rbb-Presseteampresse@rbb-online.deTel. 030 / 97 99 3 - 12100Publikumsanfragen:service-redaktion@rbb-online.deTel. (030 oder 0331) 97 99 3 - 21 71Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5539062