DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 21. Juni (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Mai *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Mai Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+8,4% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/+8,7% gg Vj Verbraucherpreise Kern PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+6,8% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vm/ +6,8% gg Vj *** 10:00 DE/Nagarro SE, HV 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, HV 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG) Mündliche Verhandlung in Sachen Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2021 (Verschieben von Geldern in den Klimafonds) 10:30 DE/Sto SE & Co. KGaA, HV *** 10:30 DE/PK zu Konjunkturprognose des Ifo-Instituts 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/EZB, Veröffentlichung des Berichts zur internationalen Rolle des Euro 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 0%-Bundesanleihe über 1 Mrd Euro mit Laufzeit bis August 2050 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 0%-Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro mit Laufzeit bis August 2052 12:00 DE/Aareal-Bank-Chef Klösges im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (vom Vorabend) *** 13:00 DE/Volkswagen AG (VW), Capital Markets Day Medien-Roundtable mit CEO Oliver Blume und CFO Arno Antlitz *** 13:00 DE/Sachverständigenrat Wirtschaft, Festveranstaltung zum 60-jährigen Bestehen mit Eröffnungsrede Bundeskanzler Scholz (13:15), Panel u.a. mit EZB-Direktorin Schnabel und EZB-Ratsmitglied Nagel (15:45), Keynote Wirtschaftsminister Habeck (17:00), Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesbauministerin Geywitz, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK 15:30 US/Anhörung zur Federal Reserve Nominierungen von Philip Jefferson, Lisa Cook and Adriana Kugler 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Represäntenhauses 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - FR/Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung, Le Bourget (bis 25.6) - DE/Bundesverwaltungsgericht Verhandlung über Klage der Deutschen Umwelthilfe zum LNG-Terminal Wilhelmshaven - FR/Abschluss Gipfeltreffen für neuen globalen Finanzpakt (seit 22.6) ===

