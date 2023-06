Kleve (ots) -Der Krypto-Markt besteht aus weit mehr als nur Bitcoin, weiß Jan Bräutigam. Der ausgewiesene Krypto-Experte ist der Gründer und Geschäftsführer der Bräutigam Consulting GmbH. Gemeinsam mit seinem Team um Holger Kuhlmann und Phil Haunhorst hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Anleger beim Zugang zu Private-Sale-Projekten mit ihrem Fachwissen zu unterstützen. Hier erfahren Sie, wie private und institutionelle Anleger von neu aufgelegten Krypto-Währungen oder Projekten wie der Tokenisierung profitieren.Unter Anlegern ist das Thema Krypto-Währungen stark umstritten. Während die einen von einem rein spekulativen Markt ausgehen, hoffen andere, mit digitalen Währungen über Nacht reich werden zu können. Tatsache ist, dass einige Anleger mit ihrer frühen Investition in Krypto-Währungen wie Bitcoin aus wenigen Euro in wenigen Jahren ein millionenschweres Vermögen aufgebaut haben. Doch lassen sich Erfolgsgeschichten wie diese noch wiederholen? "Auch heute entstehen regelmäßig neue Krypto-Modelle", sagt Jan Bräutigam von der Bräutigam Consulting GmbH. "So haben Anleger etwa mit der aufkommenden Tokenisierung oder Private-Sale-Projekten durchaus noch eine Early Bird Chance. Allerdings halten sich hier viele Privatanleger eher zurück - Negativbeispiele wie der Betrug um die Fake-Kryptowährung OneCoin haben die Branche zu Unrecht in Verruf gebracht.""Viele übersehen, dass diese Betrugsfälle vermeidbar gewesen wären: Unter den damaligen Anlegern wird sich kein einziger Entwickler finden, der die Technologie hinter Krypto wirklich verstanden hat. Wer jedoch gut vernetzt und mit den technischen Grundlagen digitaler Währungen vertraut ist, kann schwarze Schafe frühzeitig erkennen", erklärt Jan Bräutigam. Der Krypto-Experte will mit seinem Team der Bräutigam Consulting GmbH auch Laien und Privatanlegern ermöglichen, auf dem mitunter schwierigen Krypto-Markt Fuß zu fassen und erfolgreich zu investieren. Dabei ist er bestens vernetzt: So ist sein Geschäftspartner Holger Kuhlmann ausgewiesener Experte für Blockchain Start-ups und Tokenisierung-Projekte mit jahrelanger Praxiserfahrung, während der von der IHK geförderte Experte Phil Haunhorst sogar selbst eine erfolgreiche Krypto-Währung entwickelt hat. Gemeinsam helfen sie heute Privatanlegern dabei, sich den Traum von der finanziellen Freiheit zu erfüllen und dabei Betrügern oder Falschinformationen aus dem Weg zu gehen. Welche neuen Krypto-Modelle für private Investoren und Unternehmer dabei besonders chancenreich sind, hat Jan Bräutigam im Folgenden verraten.Private-Sale-Projekte als renditeträchtige ChanceDer Bitcoin hat es seit seinem Launch von 0,1 US-Dollar auf einen Höchststand von über 50.000 US-Dollar gebracht - eine Traumrendite, die einige frühe Akteure am Markt sehr reich gemacht hat. Viele Anleger meinen jedoch, die Zeit der großen Kurssprünge sei vorbei und machen einen Bogen um die neu entstehenden Krypto-Modelle. Dabei vergeben sie jedoch die Chance, von innovativen Entwicklungen zu profitieren. So ist der Bitcoin mittlerweile fast 15 Jahre alt, die dahinterstehende Technologie wird jedoch beständig ausgebaut.Eine chancenreiche Weiterentwicklung der Blockchain ist zunächst die Tokenisierung, also die Digitalisierung von Vermögenswerten. Dabei werden reale Güter digital abgebildet, indem sie mit Token auf der Blockchain verknüpft werden. So kann zum Beispiel eine Immobilie in 100 Token aufgeteilt werden, die jeweils einem Prozent des eigentlichen Wertes entsprechen. Wer als Anleger nun fünf dieser Token erwirbt, erhält nicht nur den Anspruch auf Auszahlung des entsprechenden Kapitals, sondern zum Beispiel auch auf fünf Prozent der Mieteinnahmen - Tokenisierung ermöglicht also die einfache und rechtssichere Investition auch in große Vermögenswerte.Diese Tokenisierung lässt sich bei vielen verschiedenen Vermögenswerten realisieren. So eröffnet sich für viele Kleinanleger inzwischen die Möglichkeit, auch an Großprojekten wie Solaranlagen-Feldern oder der Wasserstoffproduktion teilzuhaben und dabei aktiv an der erzielten Rendite zu profitieren. Allerdings ist es wichtig, die hinter den jeweiligen Token stehenden Entwickler und Technologien zu kennen, um die nötige Rechtssicherheit zu garantieren. Anleger und Unternehmer sollten daher möglichst mit einem Experten zusammenarbeiten, der mit den Chancen, aber auch den Risiken dieser renditestarken Technologie bestens vertraut ist.Hohe Renditechancen durch Beteiligung an neuen Krypto-WährungenZudem entstehen besonders in den Vereinigten Staaten weiterhin neue Krypto-Währungen, von denen viele das Potenzial zu hohen Wertsteigerungen in sich tragen. Diese werden zunehmend im Rahmen von Private-Sale-Projekten entwickelt, im Grunde genommen also innerhalb privater Finanzierungsrunden von Krypto-Währungen. Dabei sorgt die immer weiter ausgebaute Regulierung für eine gewisse Sicherheit: So müssen Entwickler neuer Krypto-Währungen heute Lizenzen erwerben und viele Richtlinien erfüllen, bevor die neue Währung an den Markt gehen kann. Zur Finanzierung dieser Entwicklung greifen die Blockchain-Startups dabei auch private Investoren zurück, die damit die Chance auf hohe Wertsteigerungen erhalten.Vor dem Listing können sich Privatanleger in mehreren Private-Sale-Phasen direkt an der Währung beteiligen, ohne auf einen Broker oder einen Marktplatz wie Coinbase angewiesen zu sein. Sobald es zum Launch der Krypto-Währung kommt, besteht daher die Chance, aus kleinen Cent-Beträgen schnell hohe Wertsteigerungen zu realisieren: Erst ab diesem Zeitpunkt fließt das Kapital des Massenmarktes in die neue Währung, weshalb die zunehmende Liquidität der Währung zu regelrechten Kursexplosionen führen kann.Fazit: Chancen und Risiken beachtenInsgesamt besteht auf dem Krypto-Markt damit Potenzial, sich langfristig einen Weg in die finanzielle Freiheit zu ebnen. Bei all diesen Möglichkeiten darf jedoch nicht vergessen werden, dass der Markt auch voller Risiken ist. Fazit: Chancen und Risiken beachtenInsgesamt besteht auf dem Krypto-Markt damit Potenzial, sich langfristig einen Weg in die finanzielle Freiheit zu ebnen. Bei all diesen Möglichkeiten darf jedoch nicht vergessen werden, dass der Markt auch voller Risiken ist. Eine fachmännische Anleitung und Beratung kann helfen, diese zu minimieren. Zusätzlich gilt es, die Augen nach schwarzen Schafen der Branche offenzuhalten, um sich selbst und sein Vermögen zu schützen. Auch hier kann eine professionelle Beratung qualifizierter Experten helfen.Sie wollen sich erfolgreich am Krypto-Markt positionieren - und mithilfe wertvollen Expertenwissens möglichen Risiken vorbeugen? Dann melden Sie sich jetzt bei Jan Bräutigam (https://www.xn--jan-brutigam-lcb.de/) von der Bräutigam Consulting GmbH für ein kostenloses Beratungsgespräch!