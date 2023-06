DJ Scholz will Kooperation mit China und keine wirtschaftliche Abkopplung

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält ein gemeinsames Vorgehen mit China angesichts der aktuellen Herausforderungen beim Klimaschutz und der globalen Lage für wichtig. Einer wirtschaftlichen Abkoppelung von China erteilte Scholz nach einem Treffen mit Chinas Ministerpräsident Li Qiang eine Absage. Aber er rief China dazu auf, einen stärkeren Einfluss auf Russland zu nehmen, damit Moskau den Angriffskrieg auf die Ukraine beendet. Li betonte in seinem Statement die Bedeutung von engen Beziehungen zwischen China und Deutschland. Beide könnten gemeinsam die Weltwirtschaft stabilisieren durch eine Zusammenarbeit in den Bereichen Technologie, Wissenschaft und Wirtschaft.

"Der direkte Dialog, das persönliche Gespräch, ein wirklicher Austausch - all das ist in dieser außergewöhnlichen Zeit voller globaler Herausforderungen und Krisen noch wichtiger als sonst. Es trägt zu einem besseren Verständnis für einander bei", sagte Scholz nach den siebten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin. Diese waren die ersten seit 2018 und standen unter dem Motto "Gemeinsam nachhaltig handeln". In diesem Format könnten auch Themen angesprochen werden, bei denen man unterschiedlicher Meinung sei, so Scholz.

Zuletzt hatten sich die Beziehungen zwischen Deutschland und China abgekühlt. Deutschland sieht China als Partner, Wettbewerber und Systemrivalen. In der vergangene Woche verabschiedeten Nationalen Sicherheitsstrategie hat die Bundesregierung deutlich gemacht, dass bei China "die Elemente der Rivalität und des Wettbewerbs in den vergangenen Jahren zugenommen haben".

Die Hauptthemen der Regierungskonsultationen waren der Klimawandel und die Umbau der Wirtschaft. Deutschland möchte seine wirtschaftliche Abhängigkeit von China reduzieren. Scholz betonte auf der Pressekonferenz, dass man keine wirtschaftliche Abkopplung von China plane.

Wichtig seien aber faire Wettbewerbsbedingungen und ein Zugang zum chinesischen Markt, so der Kanzler. Auch mahnte er die Einhaltung von Menschenrechten an, besonders auch mit Bezug auf die Lieferketten. Denn Verbraucher würden beim Kauf auf die Einhaltung dieser Rechte achten.

Druck auf China wegen Ukraine-Krieg

Mit Blick auf den aktuellen Krieg in der Ukraine machte Scholz deutlich, dass China als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nicht genug tue, um Russland zum Abzug seiner Truppen zu bewegen.

"Ich habe erneut an die chinesische Regierung appelliert, in diesem Krieg noch stärker ihren Einfluss auf Russland geltend zu machen. Als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats hat China hier eine ganz besondere Aufgabe", sagte Scholz. Auch im Rahmen der G20-Gruppe solle man hier gut zusammenarbeiten. "Daher ist es wichtig, dass China weiter keine Waffen an den Aggressor Russland liefert."

Er betone zudem erneut, dass man einen eingefrorenen Konflikt in der Ukraine vermeiden und dass Russland Truppen zurückziehen müsse. Außerdem müsse das Recht der Ukraine auf territoriale Integrität und Souveränität in einem Frieden gewahrt werden.

Deutschland und China haben bei Klimawandel besondere Verantwortung

Scholz betonte mit Blick auf den Klimawandel, dass Deutschland und China hier als hohe CO2-Emittenten eine besondere Verantwortung tragen. Daher hätten beide Länder einen Klimadialog vereinbart. Die Industrieprozesse müssten klimafreundlicher werden, so Scholz.

"Jede Tonne C02, die wir einsparen, leistet einen Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung", so Scholz. "Der Klimawandel ist für uns eine Generationenherausforderung."

Beide Länder hätten zudem eine Absichtserklärung zu Elektro und Wasserstoff unterzeichnet. Außerdem werde es in diesem Jahr noch einen hochrangigen deutsch-chinesischen Finanzdialog geben, so Scholz.

China will mit Deutschland gegen De-Globalisierung angehen

Li machte sich angesichts einer wieder aufflammenden De-Globalisierung für eine enge Kooperation mit Deutschland stark.

"Der Weltwirtschaft fehlt es an Wachstumsdynamik. China und Deutschland sind beide einflussreiche Großstaaten. Deshalb sollten wir umso mehr Hand in Hand miteinander zusammenarbeiten und noch mehr Beitrag leisten zum Weltfrieden und zur globalen Entwicklung", sagte Li. "Wenn wir unsere Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie sowie Wirtschaft weiter verstärken, dann werden wir einen Beitrag leisten zur Stabilität der Weltwirtschaft", sagte Li während des gemeinsamen Statements mit Scholz.

Man profitiere von der jeweiligen Entwicklung. Ungeachtet der Entwicklung der internationalen Lage werde China an einem Kurs zur Öffnung nach außen und des gegenseitigen Nutzens festhalten.

"Deshalb sind wir sind gerne bereit mit Deutschland Hand in Hand gemeinsam nach vorne zu gehen und unserer Rolle als Stabilisator in dieser sich immer wandelnden Lage zu spielen", so Li.

China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner

Nach Ansicht des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln ist zurzeit keine Diversifizierung der deutschen Wirtschaft, wie sie die Bundesregierung anstrebt, von China sichtbar. "Insgesamt lässt sich ein wachsender chinesischer Einfluss vor allem bei einigen Rohstoffen, chemischen Grundstoffen und elektronischen Bauteilen beobachten. Hier ist von Diversifizierung nichts zu sehen, im Gegenteil", erklärte das IW. Vielmehr habe sich China hier zuletzt "fast unersetzbar" gemacht.

China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. Dabei importiert Deutschland aber deutlich mehr Waren aus China als es nach China exportiert. Besonders Notebooks, Tablets und Smartphones kommen aus China, während Deutschland Autos nach China exportiert.

(Mitarbeit: Andreas Kißler)

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

